Австралия вводит запрет на соцсети для детей до 16 лет, несмотря на судебный иск

Правительство планирует ввести возрастное ограничение уже в декабре, настаивая на его необходимости, даже несмотря на оспаривание нового закона.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Австралия подтвердила, что запрет на пользование соцсетями для детей младше 16 лет вступит в силу уже в следующем месяце, даже несмотря на судебное оспаривание этого решения. Об этом сообщает Courthouse News.

Судебный иск не остановит запуск запрета

Австралийская организация Digital Freedom Project из Сиднея подала иск против нового закона, который должен вступить в силу 10 декабря. Документ запрещает несовершеннолетним до 16 лет создавать аккаунты на определенных социальных платформах.

Министр связи Аника Уэллс подтвердила в парламенте: правительство не отступит от планов.

«Мы не позволим запугать себя юридическим давлением или крупными технологическими корпорациями. Мы стоим на стороне австралийских родителей», — заявила Уэллс.

Президент Digital Freedom Project и депутат штата Новый Южный Уэльс Джон Раддик возражает, что государство не должно вмешиваться в интернет-контроль за детьми: «Родительский надзор — это ключевая ответственность. Мы не хотим передавать ее государству. Запрет нарушает право молодежи на свободу политической коммуникации».

Иск подан в интересах двух 15-летних подростков, однако неясно, будет ли организация просить временно приостановить введение запрета до рассмотрения дела.

Технологические гиганты уже готовятся к ограничениям

Компания Meta начала рассылать предупреждения тысячам австралийских пользователей, которых подозревают в возрасте до 16 лет. Им предлагают скачать архив своих данных и удалить аккаунты в Facebook, Instagram и Threads до вступления закона в силу.

Власти предупреждают: соцсети, включая Meta, Snapchat, TikTok, X и YouTube, должны предпринять «разумные меры» для блокировки аккаунтов детей до 16 лет. Нарушение может стоить платформам до 50 млн австралийских долларов (32 млн долларов США) штрафа.

Малайзия готовит собственный запрет

Малайзия объявила, что с 2026 года также запретит создание аккаунтов в соцсетях для детей до 16 лет.

Министр связи Малайзии Фахми Фадзил объяснил, что цель — «защита молодежи от кибербуллинга, мошенничества и сексуальной эксплуатации». По его словам, правительство изучает модели Австралии и других стран, а также возможность использования электронной проверки возраста через ID-карты или паспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.