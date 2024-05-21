В ЕС отреагировали на требование прокурора МУС выдать ордера на арест лидеров Израиля и ХАМАС

Боррель заявил, что государства, которые ратифицировали Римский статут МУС, должны выполнять решения суда.

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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана получить ордера на арест трех лидеров террористической организации ХАМАС. Речь идет о высокопоставленных лидерах организации - Яхьи Синвара (лидера ХАМАС), Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри (лидера бригад Аль-Кассема и более известного как Мохаммед Дейф) и политического лидера Исмаила Ханию.

Боррель напомнил, что все государства, которые ратифицировали Римский статут МУС, обязаны выполнять решения суда.

«Я принимаю во внимание решение прокурора МУС обратиться в Палату предварительного производства I Международного уголовного суда (МУС) с просьбой о выдаче ордеров на арест Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта, - написал Боррель сети Х.

Он также подчеркнул, что мандат МУС как независимой международной институции заключается в преследовании самых тяжких преступлений по международному праву. «Мандат МУС, как независимой международной институции, заключается в преследовании тяжких преступлений по международному праву. Все государства, которые ратифицировали устав МУС, обязаны выполнять решения суда", - добавил он.

Ранее требование прокурора МУС выдать ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху и министра обороны Галланта осудил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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