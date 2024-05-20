Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив вимогу прокурора МКС видати ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу та міністра оборони Галланта

Блінкен відкинув прирівнювання прокурором МКС високопосадовців Ізраїлю до терористів ХАМАС, назвавши це «ганебним».

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив заклик прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана щодо видачі ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галланта і водночас – лідерів терористів ХАМАС. Про це повідомляє «Європейська правда».

Зокрема, Блінкен відкинув прирівнювання прокурором МКС високопосадовців Ізраїлю до терористів ХАМАС, назвавши це «ганебним».

«ХАМАС – це жорстока терористична організація, яка здійснила найжахливіше масове вбивство євреїв з часів Голокосту і досі утримує в заручниках десятки невинних людей, зокрема американців», – наголосив держсекретар.

Він також нагадав, що США від початку не визнавали юрисдикції суду в Гаазі у контексті конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, і наголосив, що МКС не надав Ізраїлю, який проводить розслідування звинувачень проти своїх військових, допомогти з розслідуванням.

За його словами, той факт, що Ізраїль був готовий співпрацювати з прокурором Міжнародного кримінального суду, а працівники його офісу якраз направлялись у Тель-Авів з метою переговорів цього питання, «ставить під сумнів легітимність і достовірність цього розслідування».

«По суті, це рішення нічим не допомагає і може поставити під загрозу поточні зусилля з досягнення угоди про припинення вогню, яка б дозволила звільнити заручників і збільшити обсяги гуманітарної допомоги – цілей, яких Сполучені Штати продовжують невпинно переслідувати», – підсумував Блінкен.

Як повідомлялося раніше, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що подав клопотання про ордери на арешт прем’єрі-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта за звинуваченнями у військових злочинах і злочинах проти людяності.

Також Карім Хан вимагає видати ордер на арешт трьох лідерів руху ХАМАС.

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