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На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час

19:52, 20 травня 2024
Також бізнес просять зменшити використання зовнішньої реклами.
На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час
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У Київській області зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час. Відповідне рішення ухвалили на засіданні штабу Ради оборони області, передає Київська обласна військова адміністрація.

Начальник КОВА Руслан Кравченко також звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням активніше працювати з бізнесом щодо необхідності ощадливого використання зовнішнього освітлення.

«Рекламні вивіски, підсвітки фасадів біля кафе та магазинів, освітлення торгових залів – це все прошу звести до мінімуму. Не може бути ситуації, коли просимо економити побутових споживачів, в цей час інші не обмежують використання електроенергії. Допомога енергетикам – спільна відповідальність», – зазначив Кравченко.

Як повідомлялося, Укренерго оголосило про погодинні відключення світла 21 травня.

Також відомо, що у Києві вирішили знизити яскравість вуличних ліхтарів. Це дозволить досягти загальної економії не менше 20%.

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