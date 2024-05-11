У Києві знизять яскравість вуличних ліхтарів

Це дозволить досягти загальної економії не менше 20%, кажуть у КМВА.

Ілюстративне зображення: Jonas Verstuyft / Unsplash

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У столиці працюють над пошуком оптимальних варіантів економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста.

Про це повідомили у КМВА та зазначили, що прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць.

«Повністю виключати усі ліхтарі не будемо. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням ми знизимо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%», — розповів голова військової адміністрації Сергій Попко.

Зазначимо, що у Києві через складну ситуацію в енергосистемі запроваджували 10 травня обмеження споживання електроенергії для бізнесу.

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