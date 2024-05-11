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В Киеве снизят яркость уличных фонарей

10:52, 11 мая 2024
Это позволит добиться общей экономии не менее 20%, говорят в КГВА.
В Киеве снизят яркость уличных фонарей
Иллюстративное изображение: Jonas Verstuyft / Unsplash
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В столице работают над поиском оптимальных вариантов экономии электроэнергии без вреда для жизнедеятельности города.

Об этом сообщили в КГВА и отметили, что принято решение минимизировать вечернее освещение улиц.

«Полностью выключать все фонари не будем. Благодаря системе управления внешним освещением мы снизим яркость осветительных приборов, что позволит достичь общей экономии не менее 20%», – рассказал глава военной администрации Сергей Попко.

Отметим, что в Киеве из-за сложной ситуации в энергосистеме вводили 10 мая ограничение потребления электроэнергии для бизнеса.

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