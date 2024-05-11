Практика судов
  1. В Украине

Военнослужащие смогут получать высокофункциональные протезы быстрее: решение Правительства

09:21, 11 мая 2024
Новые изменения позволяют Фонду соцзащиты оплатить новый, технологически сложный и более дорогостоящий протез уже через год после первоначального протезирования.
Военнослужащие смогут получать высокофункциональные протезы быстрее: решение Правительства
Источник фото: armyinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащие смогут более оперативно получать профинансированные государством высокофункциональные протезы и ортезы, в том числе протезы верхней конечности с внешним источником энергии и протезы нижней конечности повышенной функциональности.

Такое решение принял Кабинет Министров 10 мая.

В Минсоцполитики объясняют, что ранее участники боевых действий могли получать такие протезы только после того, как истекал срок эксплуатации первоначального протеза – а это обычно три года.

Новые изменения позволяют Фонду социальной защиты лиц с инвалидностью оплатить новый, технологически сложный и дорогостоящий протез уже через год после первичного протезирования.

Чтобы решить проблему, которая мешала защитникам и защитницам получать более функциональные протезы, Кабинет Министров своим решением изменил Порядок № 518, принятый еще в 2020 году, чтобы люди, которые в результате ранений потеряли конечности, могли воспользоваться современными технологиями и как можно раньше возвратиться к активной жизни.

По словам советницы Министра социальной политики Елены Кульчицкой, на первом этапе важно, чтобы человек приспособился к протезу, научился пользоваться им.

«Эта задача и решает первоначальное протезирование. И только когда культя уже сформирована, а человек овладел навыками пользования протезом, есть смысл устанавливать более высокофункциональный протез. Теперь наши защитники смогут получать протезы с дополнительными возможностями гораздо быстрее, не дожидаясь окончания срока эксплуатации первого протеза», – отметила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководитель ООО обжаловал протокол ТЦК, ссылаясь на то, что его подписал свидетель, который сам работает в ТЦК и является мужем судьи – апелляционный суд разобрался, есть ли здесь нарушения

На директора предприятия составили протокол за невыполнение им распоряжения ТЦК об обеспечении явки работников, но он указал, что свидетель, подписавший этот протокол, является заинтересованным лицом, ведь работает в том же ТЦК и является мужем судьи суда, где рассматривалось дело по иску директора к ТЦК.

Как и что происходит на самом деле с конкурсами в апелляционные суды и в Высший антикоррупционный суд: рассказывают члены ВККС

В ВККС рассказали «Судебно-юридической газете», чего ожидать от ВККС в ближайшие месяцы и как Комиссия готовится к конкурсным процедурам.

Мужчина считал, что наличие у него отсрочки благодаря бронированию делает невозможным вручение ему «мобилизационной» повестки – что решил апелляционный суд

Влияет ли наличие бронирования от Минэкономики на возможность вручения лицу «мобилизационной» повестки, пояснил в своем решении Шестой апелляционный административный суд.

В Верховной Раде зарегистрировали проект об обнародовании фактического пребывания военнообязанных родственников министров и топ-чиновников

Предлагается обнародовать информацию о местонахождении военнообязанных лиц – близких родственников министров, а также действующих государственных служащих категорий «А» и «Б» за период с 24 февраля 2022 года по настоящее время.

Кабмин предлагает изменить механизм передислокации воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ

Передислокация будет производиться по решению Генштаба по согласованию с Министерством обороны.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси