Военнослужащие смогут получать высокофункциональные протезы быстрее: решение Правительства

Новые изменения позволяют Фонду соцзащиты оплатить новый, технологически сложный и более дорогостоящий протез уже через год после первоначального протезирования.

Источник фото: armyinform

Военнослужащие смогут более оперативно получать профинансированные государством высокофункциональные протезы и ортезы, в том числе протезы верхней конечности с внешним источником энергии и протезы нижней конечности повышенной функциональности.

Такое решение принял Кабинет Министров 10 мая.

В Минсоцполитики объясняют, что ранее участники боевых действий могли получать такие протезы только после того, как истекал срок эксплуатации первоначального протеза – а это обычно три года.

Новые изменения позволяют Фонду социальной защиты лиц с инвалидностью оплатить новый, технологически сложный и дорогостоящий протез уже через год после первичного протезирования.

Чтобы решить проблему, которая мешала защитникам и защитницам получать более функциональные протезы, Кабинет Министров своим решением изменил Порядок № 518, принятый еще в 2020 году, чтобы люди, которые в результате ранений потеряли конечности, могли воспользоваться современными технологиями и как можно раньше возвратиться к активной жизни.

По словам советницы Министра социальной политики Елены Кульчицкой, на первом этапе важно, чтобы человек приспособился к протезу, научился пользоваться им.

«Эта задача и решает первоначальное протезирование. И только когда культя уже сформирована, а человек овладел навыками пользования протезом, есть смысл устанавливать более высокофункциональный протез. Теперь наши защитники смогут получать протезы с дополнительными возможностями гораздо быстрее, не дожидаясь окончания срока эксплуатации первого протеза», – отметила она.

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