На Киевщине будут разрывать договоры с подрядчиками, которые срывают графики отстройки

Не все подрядчики выполняют свои обязательства, есть случаи, когда на некоторых объектах готовность работ едва превышает 15-20% и сорван график работ.

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Киевская областная госадминистрация разорвет договоры с некоторыми подрядчиками, которые срывают графики отстройки поврежденных объектов на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко по итогам совещания относительно восстановления поврежденных объектов.

По его словам, на большинстве объектов продолжаются активные работы. На некоторых из них готовность превышает 70%, некоторые – уже скоро будут введены в эксплуатацию.

«К сожалению, не все подрядчики выполняют свои обязательства. Есть случаи, когда на некоторых объектах готовность работ едва превышает 15-20% и сорван график работ.

Вопросы будем решать кардинально. Планируем разрывать договор с подрядчиком, который взялся отстраивать садик "Каштан" в селе Бышев. К нему будут также применены штрафные санкции», – заявил Кравченко.

По его словам, администрация также вынесла предупреждение еще двум подрядчикам, отстраивающим несколько объектов.

«Ситуация аналогичная – сорван срок выполнения работ, недостаточное количество работников на объектах. Дали месяц на исправление ситуации», – добавил он.

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