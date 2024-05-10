По всей линии фронта – тяжелые бои: Зеленский обсудил с Сырским усиление позиций

Особое внимание уделяется направлениям в Харьковской, Покровском и других направлениях Донецкой области.

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским усиление позиций в Харьковской области. По словам Президента, Главком доложил ему о ситуации на фронте.

Глава государства подчеркнул, что по всей линии фронта продолжаются тяжелые бои.

«Только что был доклад Главкома Александра Сырского.

По всей линии фронта – тяжелые бои. Направлениям в Харьковской, Покровском и другим направлениям в Донецкой области - особое внимание.

Обсудили оборонные действия и усиление наших позиций в Харьковской области. Отдельно – Часов Яр.

Главком доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам», – отметил Президент.

Ранее Генеральный штаб сообщил, что россия наращивает военное присутствие у границы с Сумской областью.

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