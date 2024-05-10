рф нарощує військову присутність біля кордону із Сумською областю, — Генштаб

Ворог нарощує військову присутність у прикордонних районах та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

росія нарощує військову присутність біля кордону із Сумською областю. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на вечір 10 травня.

Зокрема, на Сіверському напрямку противник нарощує військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Карповичі, Прогрес Чернігівської області; Чернацьке, Яструбщина, Уланове Сумської області.

Раніше ми писали, що на Сумщині фіксують спроби проникнення ДРГ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.