США виділяють новий пакет військової допомоги на $400 млн: що отримає Україна, повний список

20:38, 10 травня 2024
У Пентагоні опублікували повний список зброї, яка увійшла до нового пакету для України.
Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки підготували пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Президент США Джо Байден підписав відповідний указ.
У Міністерстві оборони США оприлюднили повний список зброї, яка увійшла до нового пакету допомоги.
За даними Пентагону, Україна отримає:
- додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- зенітні ракети Stinger;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів з українськими системами;
- додаткові HIMARS і боєприпаси;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- машини із захистом від мін та засідок (MRAP);
- причепи для перевезення важкої техніки;
- ракети з оптичним наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
- стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- боєприпаси та обладнання для розчищення перешкод;
- прибережні та річкові патрульні катери;
- засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
- запасні частини, учбові боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.