США виділяють новий пакет військової допомоги на $400 млн: що отримає Україна, повний список

У Пентагоні опублікували повний список зброї, яка увійшла до нового пакету для України.

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Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки підготували пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Президент США Джо Байден підписав відповідний указ.

У Міністерстві оборони США оприлюднили повний список зброї, яка увійшла до нового пакету допомоги.

За даними Пентагону, Україна отримає:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

додаткові боєприпаси для NASAMS;

зенітні ракети Stinger;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів з українськими системами;

додаткові HIMARS і боєприпаси;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

машини із захистом від мін та засідок (MRAP);

причепи для перевезення важкої техніки;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

боєприпаси та обладнання для розчищення перешкод;

прибережні та річкові патрульні катери;

засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

запасні частини, учбові боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

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