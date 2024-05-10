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США виділяють новий пакет військової допомоги на $400 млн: що отримає Україна, повний список

20:38, 10 травня 2024
У Пентагоні опублікували повний список зброї, яка увійшла до нового пакету для України.
США виділяють новий пакет військової допомоги на $400 млн: що отримає Україна, повний список
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Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки підготували пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Президент США Джо Байден підписав відповідний указ.

У Міністерстві оборони США оприлюднили повний список зброї, яка увійшла до нового пакету допомоги.

За даними Пентагону, Україна отримає:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
  • додаткові боєприпаси для NASAMS;
  • зенітні ракети Stinger;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів з українськими системами;
  • додаткові HIMARS і боєприпаси;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • машини із захистом від мін та засідок (MRAP);
  • причепи для перевезення важкої техніки;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • боєприпаси та обладнання для розчищення перешкод;
  • прибережні та річкові патрульні катери;
  • засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
  • запасні частини, учбові боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

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