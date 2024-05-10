США выделяют новый пакет военной помощи на $400 млн: что получит Украина, полный список

20:38, 10 мая 2024
В Пентагоне опубликовали полный список оружия, которое вошло в новый пакет для Украины.
Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки подготовили пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Президент США Джо Байден подписал указ.
В Министерстве обороны США обнародовали полный список оружия, которое вошло в новый пакет помощи.
По данным Пентагона, Украина получит:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
- дополнительные боеприпасы для NASAMS;
- зенитные ракеты Stinger;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
- дополнительные HIMARS и боеприпасы;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- боевые машины пехоты Bradley;
- бронетранспортеры M113;
- машины с защитой от мин и засад (MRAP);
- прицепы для перевозки тяжелой техники;
- ракеты с оптической наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты;
- боеприпасы и оборудование для расчистки помех;
- прибрежные и речные патрульные катера;
- средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
- запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
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