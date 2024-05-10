США выделяют новый пакет военной помощи на $400 млн: что получит Украина, полный список

В Пентагоне опубликовали полный список оружия, которое вошло в новый пакет для Украины.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки подготовили пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Президент США Джо Байден подписал указ.

В Министерстве обороны США обнародовали полный список оружия, которое вошло в новый пакет помощи.

По данным Пентагона, Украина получит:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;

дополнительные HIMARS и боеприпасы;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры M113;

машины с защитой от мин и засад (MRAP);

прицепы для перевозки тяжелой техники;

ракеты с оптической наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты;

боеприпасы и оборудование для расчистки помех;

прибрежные и речные патрульные катера;

средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.