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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $400 млн: що до нього увійде

19:23, 10 травня 2024
Україна отримає ракети для Patriot, зенітні ракети Stinger та інше озброєння.
США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $400 млн: що до нього увійде
Фото: 24tv.ua
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У п’ятницю, 10 травня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Повідомлення про це офіційно опублікували на сайті Білого дому.

За даними Politico, до пакета увійде зброя, яка вже є на складах Сполучених Штатів, а, отже, може бути негайно відправлена Україні.

Йдеться про нові ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, машини з захистом від мін і засідок (MRAP), протитанкові гранатомети Javelin та інші боєприпаси.

Раніше стало відомо, що США готують новий пакет військової допомоги для України.

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