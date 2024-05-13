Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко анонсував ускладнення життя «ждунам», колаборантам, хабарникам за допомогою розширення досліджень на поліграфі

Київське відділення ННЦ «ІСЕ імені Заслуженого професора Бокаріуса» відтепер проводить обстеження із застосуванням поліграфу.

Київське відділення Національного наукового центру «Інститут спеціальної експертизи імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса» відтепер проводить обстеження із застосуванням поліграфу. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко.

«Продовжуємо ускладнювати життя ждунам, колаборантам, хабарникам та іншій нечисті» - зазначив він.

Психофізіологічне обстеження за допомогою компʼютерного поліграфа («детектор брехні») належить до одних з найбільш точних інструментально-психофізичних перевірок, завданням яких є виявлення свідомо прихованої інформації.

Національний науковий центр «Інститут спеціальної експертизи імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса» активно розвиває напрями експертних досліджень, попит на які зростає через війну та посилення зусиль із запобігання корупції. «Черговим кроком стало відкриття у Київському відділенні ННЦ нового кабінету для проведення обстеження із застосуванням поліграфу», — заявив заступник Міністра юстиції України з питань державної виконавчої служби Андрій Гайченко.

За його словами, перевірка на «детекторі брехні» вже є обов’язковою умовою при призначенні на низку посад державної служби та є незамінним інструментом у роботі правоохоронних органів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.