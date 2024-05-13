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Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко анонсировал усложнение жизни «ждунам», коллаборантам, взяточникам посредством расширения исследований на полиграфе

07:45, 13 мая 2024
Киевское отделение ННЦ «ИСЭ имени Заслуженного профессора Бокариуса» теперь проводит обследование с применением полиграфа.
Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко анонсировал усложнение жизни «ждунам», коллаборантам, взяточникам посредством расширения исследований на полиграфе
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Киевское отделение Национального научного центра «Институт специальной экспертизы имени заслуженного профессора Н. С. Бокариуса» проводит обследование с применением полиграфа. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

«Продолжаем усложнять жизнь ждунам, коллаборантам, взяточникам и прочей нечисти» – отметил он.

Психофизиологическое обследование с помощью компьютерного полиграфа («детектор лжи») относится к одним из наиболее точных инструментально-психофизических проверок, задачей которых является выявление сознательно скрытой информации.

Национальный научный центр «Институт специальной экспертизы имени заслуженного профессора Н. С. Бокариуса» активно развивает направления экспертных исследований, спрос на которые растет из-за войны и усиления усилий по предотвращению коррупции. «Очередным шагом стало открытие в Киевском отделении ННЦ нового кабинета для проведения обследования с применением полиграфа», - заявил заместитель Министра юстиции Украины по вопросам государственной исполнительной службы Андрей Гайченко.

По его словам, проверка на «детекторе лжи» уже является обязательным условием при назначении на ряд должностей государственной службы и является незаменимым инструментом в работе правоохранительных органов.

Автор: Наталья Мамченко

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Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко анонсировал усложнение жизни «ждунам», коллаборантам, взяточникам посредством расширения исследований на полиграфе

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