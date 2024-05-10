С начала войны около 11 тысяч украинских мужчин нелегально перешли границу с Румынией

По словам представителя пограничной полиции Румынии, в большинстве случаев беглецы просят временной защиты, ссылаясь на нежелание уходить на фронт.

С начала полномасштабной войны около 11 тысяч украинских мужчин нелегально перешли границу с Румынией. Об этом заявил представитель пограничной полиции Румынии Флорин Коман, передает «Радио Свобода».

Он отметил, что в большинстве случаев беглецы просят защиты у Румынии, ссылаясь на нежелание идти на фронт.

По его словам, за все время 19 украинских мужчин погибли в попытках попасть в Румынию: 11 утонули, пытаясь переплыть пограничную реку Тиса, остальные погибли в горах из-за недостаточно теплой одежды зимой.

Однако, как отметил Коман, жертв могло быть гораздо больше. За последние два года только в одной из четырех пограничных с Украиной северных провинций – Марамуреши – румыны спасли от гибели 108 граждан Украины.

Офицер румынской полиции также говорит, что после незначительного уменьшения количества беглецов в 2023 году с начала этого года тенденция снова стала расти.

Так, в период с января по апрель 2024 года было зафиксировано 1218 случаев незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины, в которых в общей сложности фигурировали 2373 гражданина Украины. После обнаружения румынскими силовиками все они обратились за временной защитой.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали, какие суммы платят уклонисты за незаконное пересечение границы.

Также в ГПСУ назвали количество мужчин, погибших при попытке незаконного пересечения границы.

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