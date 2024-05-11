В Украине разрабатывают сервис для защиты конфиденциальности в Telegram

Телеграмм является одним из самых опасных среди популярных мессенджеров.

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ОО "Аналитический центр информационных ресурсов" анонсировала разработку специального сервиса для минимизации рисков конфиденциальности пользователей в популярном мессенджере Телеграмм. Об этом сообщил аналитик ОО Богдан Соломикин во время презентации в Укринформе "Защита киберпространства: какие решения и разработки уже работают в Украине. Какие меры еще нужно принять, чтобы противодействовать России?".

Соломикин подчеркнул, что среди популярных мессенджеров наибольшие риски для конфиденциальности пользователей существуют в Телеграме. Он отметил, что все данные, которые попадают в Интернет, могут потенциально стать открытыми для общего доступа, а Телеграмм имеет многочисленные уязвимости, которые могут быть использованы против пользователей.

С целью минимизации этих рисков, Аналитический центр Информационных ресурсов работает над разработкой специального сервиса. Этот сервис позволит проверять настройки приватности в Телеграме и предоставлять рекомендации по минимизации рисков потери личных данных.

"Сервис позволяет проверить настройки приватности своего Телеграма, дает рекомендации, как настроить Телеграмм, чтобы минимизировать риск потерять свои данные. В этом приложении на данный момент можно пройти один этап, а их там будет несколько. Первый этап касается проверки настроек приватности. То есть любая информация, возможность отправить вам сообщение с незнакомого номера, возможности добавить вас в группу или получить ваш телефон - может быть использовано против вас", - рассказал Соломикин.

Отмечается, что сервис будет доступен для гражданских пользователей, что позволит широкой общественности использовать его для защиты личной информации в Интернете.

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