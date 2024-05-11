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В Україні розробляють сервіс для захисту конфіденційності у Telegram

07:36, 11 травня 2024
Телеграм є одним з найбільш небезпечних серед популярних месенджерів.
В Україні розробляють сервіс для захисту конфіденційності у Telegram
Джерело фото: BrandEquity
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ГО «Аналітичний центр Інформаційних ресурсів» анонсувала розробку спеціального сервісу для мінімізації ризиків конфіденційності користувачів у популярному месенджері Телеграм. Про це повідомив аналітик ГО Богдан Соломикін під час презентації в Укрінформі «Захист кіберпростору: які рішення та розробки вже працюють в Україні. Яких заходів ще потрібно вжити, аби протидіяти Росії?».

Соломикін підкреслив, що серед популярних месенджерів найбільші ризики для конфіденційності користувачів існують у Телеграмі. Він зауважив, що всі дані, які потрапляють в Інтернет, можуть потенційно стати відкритими для загального доступу, а Телеграм має численні вразливості, які можуть бути використані проти користувачів.

З метою мінімізації цих ризиків, Аналітичний центр Інформаційних ресурсів працює над розробкою спеціального сервісу. Цей сервіс дозволятиме перевіряти налаштування приватності в Телеграмі та надаватиме рекомендації з мінімізації ризиків втрати особистих даних.

«Сервіс дозволяє перевірити налаштування приватності свого Телеграму, дає рекомендації, як налаштувати Телеграм, щоб мінімізувати ризик втратити свої дані. У цьому застосунку на цей час можна пройти один етап, а їх там буде декілька. Перший етап стосується перевірки налаштувань приватності. Тобто будь-яка інформація, можливість відправити вам повідомлення з незнайомого номера, можливості додати вас в групу або отримати ваш телефон — може бути використано проти вас», - розповів Соломикін.

Зазначається, що сервіс буде доступний для цивільних користувачів, що дозволить широкому загалу використовувати його для захисту особистої інформації в Інтернеті.

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