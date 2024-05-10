У Києві затримали ділків, які пропонували 1 мільйон доларів одному з офіцерів Головного слідчого управління СБУ

За хабар фігуранти хотіли, щоб посадовець допоміг їм здійснити рейдерське захоплення видобувної компанії, яка володіє одним з найбільших кар’єрів на Вінниччині.

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У Києві затримали ділків, які пропонували 1 мільйон доларів хабаря одному з офіцерів Головного слідчого управління Служби безпеки. Про це повідомляє СБУ.

Вказано, що за цю суму фігуранти хотіли, щоб посадовець допоміг їм здійснити рейдерське захоплення видобувної компанії, яка володіє одним з найбільших кар’єрів на Вінниччині.

Для цього співробітник СБУ мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства.

Встановлено, що після відкриття «справи» рейдери планували під виглядом понятих взяти участь в обшуках на території компанії, щоб оцінити її технологічні потужності.

У подальшому вони розраховували заволодіти майном підприємства. І для цього просили додаткового сприяння посадовця СБУ. Однак про отриману «пропозицію» полковник СБУ одразу доповів своєму керівництву.

Усіх чотирьох рейдерів було затримано «на гарячому» під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із ресторанів столиці.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих на території столичного регіону та в їхніх автомобілях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами оборудки.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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