На Київщині громаді повернули незаконно привласнені гуртожитки вартістю понад 400 млн грн

Підприємці незаконно оформили право власності на житлові приміщення у місті Вишневе.

У Київській області громаді повернули незаконно привласнені гуртожитки вартістю понад 400 млн грн. Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що використовуючи недійсні документи 90-их років спритні підприємці незаконно оформили право власності на житлові приміщення у місті Вишневе.

«Мова йде про два гуртожитки на 394 кімнати загальною площею понад 10 000 м². Вони побудовані у 1976 та 1981 роках за кошти державних фондів», - зазначили у прокуратурі.

Відчуження відбулось з грубими порушеннями встановлених законодавцем гарантій для його мешканців, які десятиліттями там проживали. Нові «власники» гуртожитків, шляхом погрози виселення людей, зобов’язували їх сплачувати за житло за новими надвисокими тарифами. Вартість за койко місце сягала 7 тисяч гривень на місяць, що дорівнювало оренді 1-кімнатної квартири у столиці. Таким чином людей намагались змусити виселитись з їх кімнат.

Справи неодноразово розглядалась судами. Учасниками даних справ було понад 70 сторін, а позитивного рішення очікували дві тисячі мешканців гуртожитків, серед яких більше 40 дітей.

Господарський суд Київської задовольнив позов прокуратури. Рішення суду першої інстанції залишалось без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій, додали у прокуратурі.

Спірні гуртожитки вартістю майже 400 млн грн витребувані з незаконного володіння та скасовано реєстрацію прав на зазначені житлові будівлі за товариствами.

Нині вони повернуті територіальній громаді міста Вишневе.

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