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В Киевской области общине вернули незаконно присвоенные общежития стоимостью более 400 млн грн

07:18, 11 мая 2024
Предприниматели незаконно оформили право собственности на жилые помещения в Вишневом.
В Киевской области общине вернули незаконно присвоенные общежития стоимостью более 400 млн грн
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В Киевской области общине вернули незаконно присвоенные общежития стоимостью более 400 млн. грн. Об этом сообщил официальный сайт Киевской областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что используя недействительные документы 90-х годов ловкие предприниматели незаконно оформили право собственности на жилые помещения в Вишневом.

«Речь идет о двух общежитиях на 394 комнаты общей площадью более 10 000 м². Они построены в 1976 и 1981 годах за счет государственных фондов», - отметили в прокуратуре.

Отчуждение произошло с грубыми нарушениями установленных законодателем гарантий для жителей, которые там жили десятилетиями. Новые «владельцы» общежитий путем угрозы выселения людей обязывали их платить за жилье по новым сверхвысоким тарифам. Стоимость за койко место достигала 7 тысяч гривен в месяц, что равнялось аренде 1-комнатной квартиры в столице. Таким образом, людей пытались заставить выселиться из их комнат.

Дела неоднократно рассматривались судами. Участниками данных дел было более 70 сторон, а положительного решения ожидали две тысячи жителей общежитий, среди которых более 40 детей.

Хозяйственный суд Киевской удовлетворил иск прокуратуры. Решение суда первой инстанции оставалось без изменений судами апелляционной и кассационной инстанций, добавили в прокуратуре.

Спорные общежития стоимостью почти 400 млн грн истребованы по незаконному владению и отменена регистрация прав на указанные жилые здания по обществам.

В настоящее время они возвращены территориальной общине Вишневого.

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