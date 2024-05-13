ТЦК оштрафовал мужчину за то, что он не завершил прохождение ВЛК, но не указал, какую конкретно норму он нарушил, поэтому суд отменил штраф

Суд отменил штраф, наложенный на мужчину ТЦК за то, что он якобы не прошел дополнительное обследование, медицинское освидетельствование и лечение в учреждениях здоровья согласно решению ВЛК.

Мужчина обратилась в суд с иском об отмене постановления о наложении административного взыскания. Исковые требования обосновал тем, что в декабре 2023 года постановлением и. о. начальника ТЦК на него был наложен штраф 1700 грн. за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 210-1 КУоАП, за то, что будто бы он не прошел дополнительное обследование, не прошел медицинское освидетельствование и лечение в учреждениях здоровья согласно решению военно-врачебной комиссии в соответствии с направлением, в связи с чем по состоянию на 13.12.2023 не завершил прохождение военно-врачебной комиссии. По мнению ТЦК, этим он нарушил п. 10 ст. 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе» и ч. 1 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 г. № 1487.

Оболонский районный суд Киева 4 марта 2024 года рассмотрел это дело №756/16835/23 и отменил штраф.

Так, судом установлены следующие факты и соответствующие им правоотношения.

Согласно ч. 1, 2 ст. 77 КАСУ, каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которых основываются ее требования и возражения, кроме случаев, установленных статьей 78 настоящего Кодекса. В административных делах о противоправности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий обязанность по доказыванию правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика. В таких делах субъект властных полномочий не может ссылаться на доказательства, которые не были положены в основу обжалуемого решения, за исключением случаев, когда он докажет, что им были приняты все возможные меры для их получения до принятия обжалуемого решения, но они не были получены по независящим от него причинам.

Впрочем, суду не удалось установить, что в действиях, квалифицированных ответчиком по ч. 2 ст. 210-1 КУоАП есть состав правонарушения, ведь ответчиком не предоставлено в суд никаких приложений к обжалуемому постановлению, подтверждающих указанные в нем обстоятельства нарушения истцом.

Ответчиком в суд не направлены какие-либо возражения, которые могли бы опровергать утверждения истца, что приведенные в заявлении об отмене постановления об административном правонарушении, а из постановления и протокола не удается установить, что истец действительно не прошел дополнительное обследование, не прошел медицинское освидетельствование и лечение в учреждениях здоровья согласно решению ВЛК в соответствии с направлением от 2.03.2023 в связи с чем по состоянию на 13.12.2023, не завершил прохождение военно-врачебной комиссии.

Кроме того, как усматривается в справке от 14.12.2023, выданной КНП «Киевская городская больница №8», истец находился на стационарном лечении с 4.12.2023 по время рассмотрения дела в суде.

Как отметил суд, диспозиция ст. 210-1 КУоАП носит бланкетный характер, а среди признаков сути такого административного правонарушения обязательно должны быть ссылки на конкретный нормативно-правовой акт, которым устанавливаются соответствующие правила и не соблюдены лицом, привлекаемым к административной ответственности, нарушив тем самым законодательные предписания.

Из содержания обжалуемого постановления усматривается, что истцу инкриминируется нарушение требований п. 10 в. 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и ч. 1 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ №1487.

Суд обращает внимание на то, что конструкция статьи 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает разделение на части и абзацы. Следовательно, суд не представляется возможным установить, какая именно норма указанного нормативно-правового акта нарушена истцом.

Конструкция Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года № 1487, предусматривает разделение на пункты. Следовательно, суд из указанного нормативно-правового акта также не удается возможным установить, какая именно норма нарушена истцом.

Следовательно, в силу принципа презумпции невиновности, действующего в административном праве, все сомнения в виновности привлекаемого к ответственности лица толкуются в его пользу. Недоказанная вина приравнивается к доказанной невиновности. В случае, факт совершения истцом правонарушения, предусмотренного ч. 2 в. 210-1 КУоАП, по мнению суда, не доказан.

В нарушение указанных требований ответчиком не были приняты все меры к полному, всестороннему и объективному выяснению обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела должным образом, в частности не предоставлено доказательств, что истец действительно не прошел дополнительное обследование, не прошел медицинский. осмотр и лечение в учреждениях здоровья согласно решению военно-врачебной комиссии в соответствии с направлением в связи с чем не завершил прохождение ВЛК. По таким основаниям обжалуемое постановление подлежит отмене.

В соответствии с нормами действующего законодательства по административным делам о противоправности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий обязанность по доказыванию правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика. В свою очередь ответчик каких-либо письменных отзывов, обосновывающих доводы его возражений в суд не предоставил.

Автор: Наталья Мамченко

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