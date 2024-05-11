Мужчину, который переправлял уклонистов в Словакию, отправили за решетку

Переправщик военнообязанных мужчин за границу получил 8 лет заключения.

На Закарпатье осужден житель Ужгородского района за организацию незаконной переправки нескольких человек через государственную границу.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, мужчине назначено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд принял решение о конфискации в доход государства автомобиля Nissan X-Trail и двух мобильных телефонов, использовавшихся в противоправной деятельности.

Отмечается, что осужденный подыскал двух военнообязанных и обещал их переправить в Словакию вне официальных пунктов пропуска. Свои «услуги» оценил в 7000 долларов США.

Мужчину разоблачили в июле 2022 года на территории с. Тийглаш Ужгородского района.

Он увез и оставил «клиентов» в непосредственной близости от границы. Получил деньги и возвращался.

Переправщика и военнообязанных задержали пограничники Чопского отряда совместно с полицейскими ГУ Нацполиции Закарпатья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.