Чоловіка, який переправляв ухилянтів до Словаччини, відправили за ґрати

Переправник військовозобов’язаних чоловіків за кордон отримав 8 років ув’язнення.

На Закарпатті засуджено мешканця Ужгородського району за організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, чоловіку призначено 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд прийняв рішення про конфіскацію в дохід держави автомобіля Nissan X-Trail та двох мобільних телефонів, що використовувалися у протиправній діяльності.

Зазначається, що засуджений підшукав двох військовозобов’язаних та обіцяв їх переправити до Словаччини поза офіційними пунктами пропуску. Свої «послуги» оцінив у 7000 доларів США.

Чоловіка викрили в липні 2022 року на території с. Тийглаш Ужгородського району.

Він відвіз і залишив «клієнтів» у безпосередній близькості від кордону. Отримав гроші та повертався назад.

Переправника та військовозобов’язаних затримали прикордонники Чопського загону спільно з поліцейськими ГУ Нацполіції Закарпаття.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.