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Чоловіка, який переправляв ухилянтів до Словаччини, відправили за ґрати

07:00, 11 травня 2024
Переправник військовозобов’язаних чоловіків за кордон отримав 8 років ув’язнення.
Чоловіка, який переправляв ухилянтів до Словаччини, відправили за ґрати
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На Закарпатті засуджено мешканця Ужгородського району за організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, чоловіку призначено 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд прийняв рішення про конфіскацію в дохід держави автомобіля Nissan X-Trail та двох мобільних телефонів, що використовувалися у протиправній діяльності.

Зазначається, що засуджений підшукав двох військовозобов’язаних та обіцяв їх переправити до Словаччини поза офіційними пунктами пропуску. Свої «послуги» оцінив у 7000 доларів США.

Чоловіка викрили в липні 2022 року на території с. Тийглаш Ужгородського району.

Він відвіз і залишив «клієнтів» у безпосередній близькості від кордону. Отримав гроші та повертався назад.

Переправника та військовозобов’язаних затримали прикордонники Чопського загону спільно з поліцейськими ГУ Нацполіції Закарпаття.

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