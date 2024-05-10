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У Черкасах відремонтували укриття, яке може містити 1700 осіб

23:59, 10 травня 2024
У Черкасах ще одне укриття приведено у належний технічний стан та готовність до захисту містян.
У Черкасах відремонтували укриття, яке може містити 1700 осіб
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За позовом прокурора ще одне укриття у Черкасах приведено у належний технічний стан та готовність до захисту місцевого населення. Суд зобов’язав балансоутримувача сховища, розташованого у Південно-Західному мікрорайоні міста, площею 1296 кв.м, забезпечити його готовність до укриття мешканців. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Виконання судового рішення забезпечено, і захисну споруду, призначену для одночасного укриття 1700 осіб, приведено у належний технічний стан. Це підтверджено актом оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту.

Зазначається, що в умовах можливого воєнного стану належне функціонування захисних споруд цивільного захисту стає надзвичайно важливим для збереження життя та здоров’я місцевого населення.

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