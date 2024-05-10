У Львові відкрився найбільший в Україні центр протезування та ортезування

У Львові за підтримки Німеччини відкрили UNBROKEN для людей, які зазнали тяжких поранень через російські удари.

Джерело фото: hromadske

У Львові відкрили найбільший в Україні центр протезування та ортезування UNBROKEN за підтримки уряду Німеччини. Про це повідомляє пресслужба організації GIZ Ukraine, яка брала участь у створенні цього центру, пише hromadske.

Новий центр займає площу 1000 м² та має на меті полегшити життя людей, які зазнали тяжких поранень через російські удари. Тут розташовані центр виготовлення протезів, аудиторії для навчання та досліджень, кімнати для примірки та випробування протезів, а також внутрішній дворик для відпочинку. Планується виготовлення 1200 протезів на рік.

Членкиня правління GIZ Ukraine Інґрід-Ґабріела Хофен зазначила, що цей центр допоможе забезпечити необхідну охорону здоров'я в Україні, а також підготувати спеціалістів для виготовлення протезів.

Генеральний директор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук вважає, що новий центр значно збільшить потужності виробництва протезів в Україні та допоможе людям швидше отримати необхідні кінцівки.

Крім того, Центр має стати важливим навчальним хабом в Україні, де проводитимуться навчання та дослідження з протезування та розробки українських стартапів. Наприкінці травня тут розпочнеться міжнародний навчальний модуль Human Study.

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