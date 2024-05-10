Чи може пенсіонер-ВПО пройти ідентифікацію у будь-якому сервісному центрі ПФ: роз’яснення

Для проходження ідентифікації у сервісному центрі ПФ з собою потрібно мати документ, що посвідчує особу.

Пенсійний фонд України пояснив, чи може пенсіонер-ВПО для проходження ідентифікації звернутись до будь-якого сервісного центру ПФ.

«Так. Якщо особа хоче пройти ідентифікацію, звернувшись особисто до органу Пенсійного фонду України, то вона може прийти до будь-якого обраного сервісного центру Пенсійного фонду України», - заявили в ПФ.

Зазначається, що з собою потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України).

Крім того, пройти ідентифікацію можна й іншими способами:

у відділенні АТ «Ощадбанк»;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

за допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі Пенсійного фонду України (відповідний Порядок затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 20.11.2023 № 49-2, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.12.2023 за №2111/41167).

Якщо пенсіонер з числа ВПО перебуває за кордоном – в закордонній дипломатичній установі України необхідно отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою. Документ разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) слід направити до територіального органу Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку. Оригінал документа разом із заявою можна направити засобами поштового зв’язку або в сканованому вигляді – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

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