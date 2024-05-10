Практика судов
  1. В Украине

Может ли пенсионер-ВПЛ пройти идентификацию в любом сервисном центре ПФ: разъяснение

23:48, 10 мая 2024
Для прохождения идентификации в сервисном центре ПФ с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
Может ли пенсионер-ВПЛ пройти идентификацию в любом сервисном центре ПФ: разъяснение
Фото: informator.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины объяснил, может ли пенсионер-ВПЛ для прохождения идентификации обратиться в любой сервисный центр ПФ.

«Да. Если лицо хочет пройти идентификацию, обратившись лично в орган Пенсионного фонда Украины, то оно может прийти в любой избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины», - заявили в ПФ.

Отмечается, что с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины).

Кроме того, пройти идентификацию можно и другими способами:

в отделении АО «Ощадбанк»;

через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія. Підпис» («Дія ID»), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг;

с помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда Украины (соответствующий Порядок утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20.11.2023 № 49-2, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 05.12.2023 под №2111/41)

Если пенсионер из числа ВПЛ находится за границей – в зарубежном дипломатическом учреждении Украины необходимо получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо живое. Документ вместе с заявлением о прохождении идентификации (произвольной формы) следует направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, где пенсионер состоит на учете. Оригинал документа вместе с заявлением можно направить посредством почтовой связи или в сканированном виде – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием средств квалифицированной электронной подписи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрировали проект об обнародовании фактического пребывания военнообязанных родственников министров и топ-чиновников

Предлагается обнародовать информацию о местонахождении военнообязанных лиц – близких родственников министров, а также действующих государственных служащих категорий «А» и «Б» за период с 24 февраля 2022 года по настоящее время.

Кабмин предлагает изменить механизм передислокации воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ

Передислокация будет производиться по решению Генштаба по согласованию с Министерством обороны.

Кабмин урегулировал запуск Электронного военнообязанного кабинета и утвердил порядок проверки действительности военных билетов у мужчин за границей

Правительство утвердило Порядок ведения Реестра военнообязанных «Оберег», определяющий порядок доступа к Электронному военнообязанному кабинету.

Проверять военный билет, задерживать и доставлять в ТЦК, вносить данные об уклонистах в базы данных – какие новые полномочия появятся в полиции

Не только представитель ТЦК, но и полицейский сможет проверить через «Оберег» факт того, стоит ли лицо на военном учете и направлялась ли повестка.

Верховная Рада одобрила изменения в Кодекс по процедурам банкротства по превентивной реструктуризации

КУПБ дополняется определением содержания понятия «угроза неплатежеспособности», под которой понимается финансово-хозяйственное состояние должника, характеризующееся наличием обстоятельств, подтверждающих, что должник не сможет выполнить денежные обязательства или осуществлять обычные текущие платежи в срок, предусмотренный для выполнения этих обязательств.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси