Может ли пенсионер-ВПЛ пройти идентификацию в любом сервисном центре ПФ: разъяснение

Для прохождения идентификации в сервисном центре ПФ с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Фото: informator.ua

Пенсионный фонд Украины объяснил, может ли пенсионер-ВПЛ для прохождения идентификации обратиться в любой сервисный центр ПФ.

«Да. Если лицо хочет пройти идентификацию, обратившись лично в орган Пенсионного фонда Украины, то оно может прийти в любой избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины», - заявили в ПФ.

Отмечается, что с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины).

Кроме того, пройти идентификацию можно и другими способами:

в отделении АО «Ощадбанк»;

через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія. Підпис» («Дія ID»), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг;

с помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда Украины (соответствующий Порядок утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20.11.2023 № 49-2, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 05.12.2023 под №2111/41)

Если пенсионер из числа ВПЛ находится за границей – в зарубежном дипломатическом учреждении Украины необходимо получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо живое. Документ вместе с заявлением о прохождении идентификации (произвольной формы) следует направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, где пенсионер состоит на учете. Оригинал документа вместе с заявлением можно направить посредством почтовой связи или в сканированном виде – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием средств квалифицированной электронной подписи.

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