В Черкассах столкнулись троллейбус и пожарная машина: среди пострадавших есть ребенок

В результате ДТП повреждены пять авто.

Источник фото: полиция Черкасской области

В Черкассах на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Небесной Сотни столкнулись троллейбус и пожарная машина, в результате чего травмировалась 61-летняя женщина и одна несовершеннолетняя. Повреждены пять автомобилей. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля MAN, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами, пересекал перекресток на красный сигнал светофора и допустил столкновение с троллейбусом. От удара неуправляемый пассажирский транспорт выехал на тротуар, где повредил пять припаркованных авто.

В результате аварии пострадала 61-летняя пассажирка троллейбуса, которую с травмами госпитализировали в больницу. Также легкие травмы получила одна несовершеннолетняя девушка, которая находится в детской больнице на дообследовании медиками.

Врачи также осмотрели четырех пассажиров, среди которых трое несовершеннолетних, и четырех работников ГСЧС, которые от госпитализации отказались.

Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта проводят досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

На месте происшествия работали патрульные полицейские, которые обеспечивали перекрытие и регулирование дорожного движения. Сейчас работники ГСЧС ликвидируют последствия аварии.

Источник фото: полиция Черкасской области

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