Практика судов
  1. В Украине

Оставляли авто на велосипедных полосах: в Киеве наказали ряд «героев парковки»

23:12, 10 мая 2024
В столице оштрафовали водителей, препятствовавших движению велосипедистов.
Оставляли авто на велосипедных полосах: в Киеве наказали ряд «героев парковки»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве полицейские привлекли к ответственности водителей, которые оставили свои автомобили на велосипедных полосах.

Патрульная полиция Киева напомнила, что велосипедная полоса предназначена для движения на велосипедах в пределах проезжей части улицы или дороги, обозначенной дорожным знаком 5.88. Этот информационно-указательный знак обозначает выделенную на проезжей части велосипедную полосу.

Если велосипедная полоса отделена от основной проезжей части разметкой 1.2 «Широкая сплошная линия», знак 5.88 «Велосипедная полоса» в сочетании с табличкой 7.9 «Полоса движения» располагается над выделенной велосипедной полосой до начала и повторяется после каждого перекрестка.

Водители, которые пренебрегают правилами дорожного движения и препятствуют движению велосипедистов, получают наказание в виде штрафа на сумму 340 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрировали проект об обнародовании фактического пребывания военнообязанных родственников министров и топ-чиновников

Предлагается обнародовать информацию о местонахождении военнообязанных лиц – близких родственников министров, а также действующих государственных служащих категорий «А» и «Б» за период с 24 февраля 2022 года по настоящее время.

Кабмин предлагает изменить механизм передислокации воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ

Передислокация будет производиться по решению Генштаба по согласованию с Министерством обороны.

Кабмин урегулировал запуск Электронного военнообязанного кабинета и утвердил порядок проверки действительности военных билетов у мужчин за границей

Правительство утвердило Порядок ведения Реестра военнообязанных «Оберег», определяющий порядок доступа к Электронному военнообязанному кабинету.

Проверять военный билет, задерживать и доставлять в ТЦК, вносить данные об уклонистах в базы данных – какие новые полномочия появятся в полиции

Не только представитель ТЦК, но и полицейский сможет проверить через «Оберег» факт того, стоит ли лицо на военном учете и направлялась ли повестка.

Верховная Рада одобрила изменения в Кодекс по процедурам банкротства по превентивной реструктуризации

КУПБ дополняется определением содержания понятия «угроза неплатежеспособности», под которой понимается финансово-хозяйственное состояние должника, характеризующееся наличием обстоятельств, подтверждающих, что должник не сможет выполнить денежные обязательства или осуществлять обычные текущие платежи в срок, предусмотренный для выполнения этих обязательств.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео