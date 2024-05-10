Оставляли авто на велосипедных полосах: в Киеве наказали ряд «героев парковки»

В столице оштрафовали водителей, препятствовавших движению велосипедистов.

В Киеве полицейские привлекли к ответственности водителей, которые оставили свои автомобили на велосипедных полосах.

Патрульная полиция Киева напомнила, что велосипедная полоса предназначена для движения на велосипедах в пределах проезжей части улицы или дороги, обозначенной дорожным знаком 5.88. Этот информационно-указательный знак обозначает выделенную на проезжей части велосипедную полосу.

Если велосипедная полоса отделена от основной проезжей части разметкой 1.2 «Широкая сплошная линия», знак 5.88 «Велосипедная полоса» в сочетании с табличкой 7.9 «Полоса движения» располагается над выделенной велосипедной полосой до начала и повторяется после каждого перекрестка.

Водители, которые пренебрегают правилами дорожного движения и препятствуют движению велосипедистов, получают наказание в виде штрафа на сумму 340 гривен.

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