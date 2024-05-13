ТЦК оштрафовал женщину-«кадровика» Госстата на 5100 грн за то, что она не обеспечила явку работника

Главный специалист по отбору персонала Государственной службы статистики не смогла доставить работника Госстата в ТЦК и получила штраф 5100 грн от ТЦК – что решил суд.

Начальник ТЦК вынес постановление в отношении женщины, являющейся главным специалистом по вопросам персонала в Государственной службе статистики Украины, за то, что она не обеспечила прибытие военнообязанного работника Госстата в ТЦК, чем нарушила обязанности предприятия по надлежащему выполнению распоряжений ТЦК и абз. 5 п. 47 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина от 30.12.2022 №1487. За это на нее был наложен штраф 5100 грн (ч. 2 ст. 210-1 КУоАП).

2 мая дело по ее иску №754/128/24 рассмотрел Деснянский районный суд Киева.

История дела

Истица считала, что указанное постановление ТЦК является незаконным. Так, во исполнение распоряжения ТЦК от 3.11.2023 и п. 47 Порядка Госстатом 6.11.2023 был издан приказ «Об извещении военнообязанного», п. 2 которого ведущего инженера-программиста отдела веб-платформ сбора данных развития систем сбора данных департамента координации процесса сбора данных обязали прибыть 9.11.2023 в ТЦК.

Этот приказ доказан под личную подпись работнику и во исполнение требований абз. 2 п. 47 Порядка заверенная копия указанного приказа с личной подписью последнего сопроводительным письмом Госстата от 7.11.2023 направлена в адрес ТЦК.

После того, как военнообязанный 9.11.2023 сообщил о том, что в ТЦК для сверки военно-учетных данных не явился, согласно абз. 5 п. 47 Порядка Госстат письмом от 15.11.2023 проинформировал об этом ТЦК для принятия последним предусмотренных законодательством мер реагирования в отношении данного военнообязанного, в частности, привлечения его к административной ответственности и направления соответствующего сообщения правоохранительным органам.

В свою очередь, руководство Госстата отреагировало на неявку своего работника в ТЦК путем лишения его премии за декабрь 2023 года.

В действующем законодательстве Украины отсутствуют правовые нормы, которые обязывали или предоставляли право должностным лицам Госстата осуществлять другие, кроме них принятые, меры в отношении данного военнообязанного, в частности законодательством не предоставлено Госстату право на осуществление административного задержания и силового привода указанного гражданина к ТЦК.

Таким образом Госстат в полной мере выполнил требования действующего законодательства Украины и п. 47 Порядка.

Основным тезисом, что стало основанием привлечения истицы к административной ответственности, стало необеспечение последней прибытия 9.11.2023 военнообязанного работника в ТЦК.

При этом во время вынесения в отношении истицы постановления должностные лица ТЦК отказались принимать во внимание предоставленные ею доказательства, что она физически не могла обеспечить прибытие указанного военнообязанного в ТЦК, так как согласно приказу Госстата от 14.11.2023 года истица только с 16.11.2023 назначена на должность главного специалиста по персоналу государственной службы отдела отбора персоналом департамента управления персоналом Государственной службы статистики Украины.

Обязанности по ведению военного учета призывников, военнообязанных и резервистов Госстата на истицу возложены приказом Госстата от 20.11.2023, то есть она начала исполнять обязанности по ведению военного учета с 20.11.2023 – через 11 дней после того, как работник Госстата должен был прибыть в ТЦК, поэтому истица не может нести ответственности за его неприбытие.

На основании изложенного, истица просила суд отменить постановление ТЦК о привлечении его к административной ответственности.

Что решил суд

Исследовав материалы административного дела, суд пришел к следующему выводу.

Согласно копии приказа от 14.11.2023 Государственной службы статистики, истица с 16 ноября 2023 назначена на должность главного специалиста по вопросам персонала государственной службы отдела отбора персонала.

Согласно копии распоряжения ТЦК от 3.11.2023 года председателю Госстата надлежало с целью сверки военно-учетных данных осуществить оповещение таких призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на военном учете в ТЦК об их вызове в ТЦК и обеспечить их прибытие 9.11.2023.

В протоколе, составленном офицером отделения офицеров запаса и кадров ТЦК, указано о том, что директор/ответственное лицо Государственной службы статистики – истица в нарушение требований законов не обеспечило прибытие 9.11.2023 офицера запаса, согласно распоряжению ТЦК, чем нарушила обязанности предприятия относительно надлежащего исполнения распоряжений ТЦК и совершила правонарушение в особый период, предусмотренное ч. 2 ст. 210-1 КУоАП.

Как отметил суд, привлечение лица к административной ответственности возможно только при наличии события административного правонарушения и вины лица в его совершении, которое подтверждено надлежащими доказательствами.

В контексте спорных правоотношений, определяющим для основания привлечения истицы к административной ответственности стало необеспечение последней прибытия 9.11.2023 военнообязанного.

При этом истица физически не могла обеспечить прибытие указанного военнообязанного 9 ноября, поскольку согласно приказу Госстата она только с 16 ноября года была назначена на должность главного специалиста по вопросам персонала государственной службы. Обязанности по ведению военного учета на истицу возложены приказом Госстата от 20 ноября.

Исходя из изложенного, суд считает, что ответчиком не доказано в установленном порядке наличия в действиях истицы состава правонарушения по ч. 2 статьи 210-1 КУоАП.

Следовательно, обжалуемое постановление принято не способом, предусмотренным нормами КУоАП, поскольку имеет место нарушение норм процессуального права при его вынесении. Следовательно, суд постановление ТЦК признал противоправным и отменил.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», директор ООО принимала на работу военнообязанных граждан без военно-учетного документа – суд оставил в силе штраф 5100 грн от ТЦК.

Также мы писали, что руководитель ООО обжаловал протокол ТЦК, ссылаясь на то, что его подписал свидетель, который сам работает в ТЦК и является мужем судьи суда, который рассматривал его иск по первой инстанции – апелляционный суд разобрался, есть ли нарушение.

Автор: Наталья Мамченко

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