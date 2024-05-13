ТЦК оштрафував жінку-«кадровика» Держстату на 5100 грн за те, що вона не забезпечила явку працівника

Головний спеціаліст з добору персоналу Державної служби статистики не змогла доставити працівника Держстату до ТЦК і отримала штраф 5100 грн від ТЦК – що вирішив суд.

Начальник ТЦК виніс постанову стосовно жінки, яка є головним спеціалістом з питань персоналу у Державній службі статистики України, за те, що вона не забезпечила прибуття військовозобов`язаного працівника Держстату до ТЦК, чим порушила обов`язки підприємства щодо належного виконання розпоряджень ТЦК та абз. 5 п. 47 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 30.12.2022 №1487. За це на неї було накладено штраф 5100 грн (ч. 2 ст. 210-1 КУпАП).

2 травня справу за її позовом №754/128/24 розглянув Деснянський районний суд Києва.

Історія справи

Позивачка вважала, що вказана постанова ТЦК є незаконною. Так, на виконання розпорядження ТЦК від 3.11.2023 і п. 47 Порядку Держстатом 6.11.2023 було видано наказ «Про оповіщення військовозобов`язаного», п. 2 якого провідного інженера-програміста відділу веб-платформ збирання даних розвитку систем збирання даних департаменту координації процесу збирання даних зобов`язали прибути 9.11.2023 до ТЦК.

Цей наказ доведено під особистий підпис працівнику та на виконання вимог абз. 2 п. 47 Порядку завірену копію зазначеного наказу з особистим підписом останнього супровідним листом Держстату від 7.11.2023 направлено на адресу ТЦК.

Після того, як військовозобов`язаний 9.11.2023 повідомив про те, що до ТЦК для звіряння військово-облікових даних не з`явився, відповідно до абз. 5 п. 47 Порядку Держстат листом від 15.11.2023 проінформував про це ТЦК для вжиття останнім передбачених законодавством заходів реагування відносно даного військового, зокрема притягнення його до адміністративної відповідальності та направлення відповідного повідомлення правоохоронним органам.

В свою чергу, керівництво Держстату відреагувало на нез`явлення свого працівника до ТЦК шляхом позбавлення його премії за грудень 2023 року.

В чинному законодавстві України відсутні правові норми, які б зобов`язували або надавали право посадовим особам Держстату здійснювати інші, окрім ними вжитих, заходи відносно даного військовозобов`язаного, зокрема законодавством не надано Держстату право на здійснення адміністративного затримання та силового приводу вказаного громадянина до ТЦК.

Таким чином, Держстат в повній мірі виконав вимоги чинного законодавства України та п. 47 Порядку.

Основною тезою, що стало підставою притягнення позивачки до адміністративної відповідальності стало незабезпечення останньою прибуття 9.11.2023 військовозобов`язаного працівника до ТЦК.

При цьому під час винесення відносно позивачки постанови посадові особи ТЦК відмовилися брати до уваги надані позивачкою докази, що вона фізично не могла забезпечити прибуття вказаного військовозобов`язаного до ТЦК, так як згідно наказу Держстату від 14.11.2023 року позивачка лише з 16.11.2023 була призначена на посаду головного спеціаліста з питань персоналу державної служби відділу добору персоналом департаменту управління персоналом Державної служби статистики України.

Обов`язки щодо ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів Держстату на позивачку покладені наказом Держстату від 20.11.2023, тобто вона почала виконувати обов`язки по веденню військового обліку з 20.11.2023 – через 11 днів після того, як працівник Держстату повинен був прибути до ТЦК, а тому позивачка не може нести відповідальності за його неприбуття.

На підставі викладеного, позивачка просила суд скасувати постанову ТЦК про притягнення її до адміністративної відповідальності.

Що вирішив суд

Дослідивши матеріали адміністративної справи, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до копії наказу від 14.11.2023 року Державної служби статистики, позивачку з 16 листопада 2023 року призначено на посаду головного спеціаліста з питань персоналу державної служби відділу добору персоналу.

Відповідно до копії розпорядження ТЦК від 3.11.2023 року Голові Держстату належало з метою звірки військово облікових даних здійснити оповіщення таких призовників, військовозобов`язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку в ТЦК про їх виклик до ТЦК та забезпечити їх прибуття 9.11.2023.

В протоколі, який складено офіцером відділення офіцерів запасу і кадрів ТЦК, зазначено про те, що директор/відповідальна особа Державної служби статистики – позивачка в порушення вимог законів не забезпечила прибуття 9.11.2023 офіцера запасу, згідно розпорядження ТЦК, чим порушила обов`язки підприємства щодо належного виконання розпоряджень ТЦК і вчинила правопорушення в особливий період, передбачене ч. 2 ст. 210-1 КУпАП.

Як зазначив суд, притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за наявності події адміністративного правопорушення та вини особи у його вчиненні, яка підтверджена належними доказами.

В контексті спірних правовідносин, визначальним для підстави притягнення позивачки до адміністративної відповідальності стало незабезпечення останньою прибуття 9.11.2023 військовозобов`язаного.

При цьому, позивачка фізично не могла забезпечити прибуття вказаного військовозобов`язаного 9 листопада, оскільки згідно наказу Держстату її лише з 16 листопада року було призначено на посаду головного спеціаліста з питань персоналу державної служби. Обов`язки щодо ведення військового обліку на позивачку покладені наказом Держстату від 20 листопада.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що відповідачем не доведено в установленому порядку наявності в діях позивачки складу правопорушення за ч. 2 статті 210-1 КУпАП.

Відтак, оскаржувана постанова прийнята не в спосіб, який передбачений нормами КУпАП, оскільки має місце порушення норм процесуального права при її винесенні. Отже, суд постанову ТЦК визнав протиправною та скасував.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», директорка ТОВ приймала на роботу громадян, які є військовозобов`язаними, без військово-облікового документа – суд залишив в силі штраф 5100 грн від ТЦК.

Також ми писали, що керівник ТОВ оскаржив протокол ТЦК, посилаючись на те, що його підписав свідок, який сам працює в ТЦК та є чоловіком судді суду, який розглядав його позов по першій інстанції – апеляційний суд розібрався, чи є тут порушення.

Автор: Наталя Мамченко

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