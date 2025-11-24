Темрява на вулицях через обстріли: як уникнути ДТП – поради пішоходам та водіям

За даними Національної поліції, з січня по вересень 2025 року на дорогах України загинули 2,2 тисячі людей.

Через російські терористичні обстріли українські міста час від часу залишаються без освітлення – вимушений крок, який допомагає стабілізувати роботу енергосистеми. Однак зменшення рівня світла на вулицях та вимкнення світлофорів суттєво впливають на безпеку дорожнього руху.

За даними Національної поліції, з січня по вересень 2025 року на дорогах України загинули 2,2 тисячі людей, ще 23,5 тисячі отримали травми різного ступеня тяжкості. Загалом сталося 18,9 тисячі ДТП.

Кожна така подія — це виклик не лише для поліції чи рятувальників, а й для медиків центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Фахівці наголошують: кожен громадянин може допомогти зменшити кількість аварій, дбаючи про власну безпеку та уважність на дорозі.

У МОЗ оприлюднили ключові рекомендації для всіх учасників дорожнього руху.

Рекомендації для пішоходів

обирати світлий або яскравий одяг;

використовувати світловідбивні елементи (флікери) на сумках, рюкзаках чи одязі, розташовуючи їх на рівні стегон;

бути максимально уважними: переконатися, що водій вас бачить;

переходити дорогу лише у визначених місцях, за потреби підсвічувати шлях ліхтариком;

уникати використання навушників і не відволікатися на телефон;

користуватися тротуарами, де це можливо;

навчати дітей безпечній поведінці на дорозі і супроводжувати їх, щоб запобігти раптовому вибіганню на проїжджу частину.

Поради для водіїв

дотримуватися правил дорожнього руху, безпечної швидкості та дистанції;

бути особливо пильними у темряві, зокрема біля аптек, магазинів, шкіл, минаючи транспортні засоби, що зупинилися, тощо;

надавати перевагу пішоходам;

уважно оцінювати безпечність маневрів — поворотів, розворотів, обгонів;

тримати в чистоті скло, фари та дзеркала;

дивитися назад перед тим, як відчинити двері автомобіля;

користуватися ременями безпеки та не сідати за кермо у стані сп'яніння.

