Темрява на вулицях через обстріли: як уникнути ДТП – поради пішоходам та водіям
Через російські терористичні обстріли українські міста час від часу залишаються без освітлення – вимушений крок, який допомагає стабілізувати роботу енергосистеми. Однак зменшення рівня світла на вулицях та вимкнення світлофорів суттєво впливають на безпеку дорожнього руху.
За даними Національної поліції, з січня по вересень 2025 року на дорогах України загинули 2,2 тисячі людей, ще 23,5 тисячі отримали травми різного ступеня тяжкості. Загалом сталося 18,9 тисячі ДТП.
Кожна така подія — це виклик не лише для поліції чи рятувальників, а й для медиків центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Фахівці наголошують: кожен громадянин може допомогти зменшити кількість аварій, дбаючи про власну безпеку та уважність на дорозі.
У МОЗ оприлюднили ключові рекомендації для всіх учасників дорожнього руху.
Рекомендації для пішоходів
- обирати світлий або яскравий одяг;
- використовувати світловідбивні елементи (флікери) на сумках, рюкзаках чи одязі, розташовуючи їх на рівні стегон;
- бути максимально уважними: переконатися, що водій вас бачить;
- переходити дорогу лише у визначених місцях, за потреби підсвічувати шлях ліхтариком;
- уникати використання навушників і не відволікатися на телефон;
- користуватися тротуарами, де це можливо;
- навчати дітей безпечній поведінці на дорозі і супроводжувати їх, щоб запобігти раптовому вибіганню на проїжджу частину.
Поради для водіїв
- дотримуватися правил дорожнього руху, безпечної швидкості та дистанції;
- бути особливо пильними у темряві, зокрема біля аптек, магазинів, шкіл, минаючи транспортні засоби, що зупинилися, тощо;
- надавати перевагу пішоходам;
- уважно оцінювати безпечність маневрів — поворотів, розворотів, обгонів;
- тримати в чистоті скло, фари та дзеркала;
- дивитися назад перед тим, як відчинити двері автомобіля;
- користуватися ременями безпеки та не сідати за кермо у стані сп'яніння.
