Темнота на улицах из-за обстрелов: как избежать ДТП – советы пешеходам и водителям

Из-за российских террористических обстрелов украинские города время от времени остаются без освещения – вынужденный шаг, который помогает стабилизировать работу энергосистемы. Однако снижение уровня света на улицах и отключение светофоров существенно влияют на безопасность дорожного движения.

По данным Национальной полиции, с января по сентябрь 2025 года на дорогах Украины погибли 2,2 тысячи человек, еще 23,5 тысячи получили травмы разной степени тяжести. Всего произошло 18,9 тысячи ДТП.

Каждое такое происшествие — это вызов не только для полиции или спасателей, но и для медиков центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Специалисты подчеркивают: каждый гражданин может помочь снизить кількість аварий, заботясь о собственной безопасности и внимательности на дороге.

В Минздраве опубликовали ключевые рекомендации для всех участников дорожного движения.

Рекомендации для пешеходов

выбирать светлую или яркую одежду;

использовать светоотражающие элементы (фликеры) на сумках, рюкзаках или одежде, размещая их на уровне бедер;

быть максимально внимательными: убедиться, что водитель вас видит;

переходить дорогу только в определенных местах, при необходимости подсвечивать путь фонариком;

избегать использования наушников и не отвлекаться на телефон;

пользоваться тротуарами, где это возможно;

обучать детей безопасному поведению на дороге и сопровождать их, чтобы предотвратить внезапный выход на проезжую часть.

Советы для водителей

соблюдать правила дорожного движения, безопасную скорость и дистанцию;

быть особенно внимательными в темноте, в частности возле аптек, магазинов, школ, проезжая мимо остановившегося транспорта и т. п.;

предоставлять преимущество пешеходам;

внимательно оценивать безопасность маневров — поворотов, разворотов, обгонов;

держать в чистоте стекла, фары и зеркала;

оглядываться назад перед тем, как открыть дверь автомобиля;

пользоваться ремнями безопасности и не садиться за руль в состоянии опьянения.

