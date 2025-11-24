Темнота на улицах из-за обстрелов: как избежать ДТП – советы пешеходам и водителям
Из-за российских террористических обстрелов украинские города время от времени остаются без освещения – вынужденный шаг, который помогает стабилизировать работу энергосистемы. Однако снижение уровня света на улицах и отключение светофоров существенно влияют на безопасность дорожного движения.
По данным Национальной полиции, с января по сентябрь 2025 года на дорогах Украины погибли 2,2 тысячи человек, еще 23,5 тысячи получили травмы разной степени тяжести. Всего произошло 18,9 тысячи ДТП.
Каждое такое происшествие — это вызов не только для полиции или спасателей, но и для медиков центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Специалисты подчеркивают: каждый гражданин может помочь снизить кількість аварий, заботясь о собственной безопасности и внимательности на дороге.
В Минздраве опубликовали ключевые рекомендации для всех участников дорожного движения.
Рекомендации для пешеходов
- выбирать светлую или яркую одежду;
- использовать светоотражающие элементы (фликеры) на сумках, рюкзаках или одежде, размещая их на уровне бедер;
- быть максимально внимательными: убедиться, что водитель вас видит;
- переходить дорогу только в определенных местах, при необходимости подсвечивать путь фонариком;
- избегать использования наушников и не отвлекаться на телефон;
- пользоваться тротуарами, где это возможно;
- обучать детей безопасному поведению на дороге и сопровождать их, чтобы предотвратить внезапный выход на проезжую часть.
Советы для водителей
- соблюдать правила дорожного движения, безопасную скорость и дистанцию;
- быть особенно внимательными в темноте, в частности возле аптек, магазинов, школ, проезжая мимо остановившегося транспорта и т. п.;
- предоставлять преимущество пешеходам;
- внимательно оценивать безопасность маневров — поворотов, разворотов, обгонов;
- держать в чистоте стекла, фары и зеркала;
- оглядываться назад перед тем, как открыть дверь автомобиля;
- пользоваться ремнями безопасности и не садиться за руль в состоянии опьянения.
