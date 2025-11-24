  1. Общество

Темнота на улицах из-за обстрелов: как избежать ДТП – советы пешеходам и водителям

22:00, 24 ноября 2025
По данным Национальной полиции, с января по сентябрь 2025 года на дорогах Украины погибли 2,2 тысячи человек.
Темнота на улицах из-за обстрелов: как избежать ДТП – советы пешеходам и водителям
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за российских террористических обстрелов украинские города время от времени остаются без освещения – вынужденный шаг, который помогает стабилизировать работу энергосистемы. Однако снижение уровня света на улицах и отключение светофоров существенно влияют на безопасность дорожного движения.

По данным Национальной полиции, с января по сентябрь 2025 года на дорогах Украины погибли 2,2 тысячи человек, еще 23,5 тысячи получили травмы разной степени тяжести. Всего произошло 18,9 тысячи ДТП.

Каждое такое происшествие — это вызов не только для полиции или спасателей, но и для медиков центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Специалисты подчеркивают: каждый гражданин может помочь снизить кількість аварий, заботясь о собственной безопасности и внимательности на дороге.

В Минздраве опубликовали ключевые рекомендации для всех участников дорожного движения.

Рекомендации для пешеходов

  • выбирать светлую или яркую одежду;
  • использовать светоотражающие элементы (фликеры) на сумках, рюкзаках или одежде, размещая их на уровне бедер;
  • быть максимально внимательными: убедиться, что водитель вас видит;
  • переходить дорогу только в определенных местах, при необходимости подсвечивать путь фонариком;
  • избегать использования наушников и не отвлекаться на телефон;
  • пользоваться тротуарами, где это возможно;
  • обучать детей безопасному поведению на дороге и сопровождать их, чтобы предотвратить внезапный выход на проезжую часть.

Советы для водителей

  • соблюдать правила дорожного движения, безопасную скорость и дистанцию;
  • быть особенно внимательными в темноте, в частности возле аптек, магазинов, школ, проезжая мимо остановившегося транспорта и т. п.;
  • предоставлять преимущество пешеходам;
  • внимательно оценивать безопасность маневров — поворотов, разворотов, обгонов;
  • держать в чистоте стекла, фары и зеркала;
  • оглядываться назад перед тем, как открыть дверь автомобиля;
  • пользоваться ремнями безопасности и не садиться за руль в состоянии опьянения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция ДТП блэкаут отключение света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]