Яку електромобілі лідирують серед імпортованих вживаних авто – ТОП-10

Фото: ecofactor

У жовтні український автопарк поповнили 9,6 тисячі імпортованих легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє «Укравтопром».

Це 37% від загальної кількості вживаних авто (26,1 тис.), зареєстрованих за місяць.

57% придбаних машин — електромобілі, 29% — бензинові, 9% — гібридні, 4% — дизельні, 1% — з ГБО.

Топ-10 найпопулярніших моделей:

Tesla Model Y — 942 шт. Tesla Model 3 — 602 шт. Kia Niro — 438 шт. Nissan Rogue — 290 шт. Hyundai Kona — 280 шт. Mazda CX-5 — 241 шт. Volkswagen Tiguan — 227 шт. Audi e-tron Sportback — 185 шт. Hyundai Ioniq 5 — 183 шт. Chevrolet Bolt — 182 шт.

