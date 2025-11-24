  1. В Україні

Яку електромобілі лідирують серед імпортованих вживаних авто – ТОП-10

23:30, 24 листопада 2025
У жовтні українці купили 9,6 тияч вживаних авто до 5 років.
Фото: ecofactor
У жовтні український автопарк поповнили 9,6 тисячі імпортованих легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє «Укравтопром».

Це 37% від загальної кількості вживаних авто (26,1 тис.), зареєстрованих за місяць.

57% придбаних машин — електромобілі, 29% — бензинові, 9% — гібридні, 4% — дизельні, 1% — з ГБО.

Топ-10 найпопулярніших моделей:

  1. Tesla Model Y — 942 шт.
  2. Tesla Model 3 — 602 шт.
  3. Kia Niro — 438 шт.
  4. Nissan Rogue — 290 шт.
  5. Hyundai Kona — 280 шт.
  6. Mazda CX-5 — 241 шт.
  7. Volkswagen Tiguan — 227 шт.
  8. Audi e-tron Sportback — 185 шт.
  9. Hyundai Ioniq 5 — 183 шт.
  10. Chevrolet Bolt — 182 шт.

