Какие электромобили лидируют среди импортированных подержанных авто – ТОП-10

В октябре украинцы купили 9,6 тысячи подержанных авто до 5 лет.

Фото: ecofactor

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В октябре украинский автопарк пополнили 9,6 тысячи импортированных легковых автомобилей возрастом до 5 лет. Об этом сообщает «Укравтопром».

Это 37% от общего количества подержанных авто (26,1 тыс.), зарегистрированных за месяц.

57% приобретенных машин – электромобили, 29% – бензиновые, 9% – гибридные, 4% – дизельные, 1% – с ГБО.

Топ-10 самых популярных моделей:

Tesla Model Y — 942 шт. Tesla Model 3 — 602 шт. Kia Niro — 438 шт. Nissan Rogue — 290 шт. Hyundai Kona — 280 шт. Mazda CX-5 — 241 шт. Volkswagen Tiguan — 227 шт. Audi e-tron Sportback — 185 шт. Hyundai Ioniq 5 — 183 шт. Chevrolet Bolt — 182 шт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.