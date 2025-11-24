Какие электромобили лидируют среди импортированных подержанных авто – ТОП-10
23:30, 24 ноября 2025
В октябре украинцы купили 9,6 тысячи подержанных авто до 5 лет.
Фото: ecofactor
В октябре украинский автопарк пополнили 9,6 тысячи импортированных легковых автомобилей возрастом до 5 лет. Об этом сообщает «Укравтопром».
Это 37% от общего количества подержанных авто (26,1 тыс.), зарегистрированных за месяц.
57% приобретенных машин – электромобили, 29% – бензиновые, 9% – гибридные, 4% – дизельные, 1% – с ГБО.
Топ-10 самых популярных моделей:
- Tesla Model Y — 942 шт.
- Tesla Model 3 — 602 шт.
- Kia Niro — 438 шт.
- Nissan Rogue — 290 шт.
- Hyundai Kona — 280 шт.
- Mazda CX-5 — 241 шт.
- Volkswagen Tiguan — 227 шт.
- Audi e-tron Sportback — 185 шт.
- Hyundai Ioniq 5 — 183 шт.
- Chevrolet Bolt — 182 шт.
