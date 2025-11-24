  1. В Украине

Какие электромобили лидируют среди импортированных подержанных авто – ТОП-10

23:30, 24 ноября 2025
В октябре украинцы купили 9,6 тысячи подержанных авто до 5 лет.
Фото: ecofactor
В октябре украинский автопарк пополнили 9,6 тысячи импортированных легковых автомобилей возрастом до 5 лет. Об этом сообщает «Укравтопром».

Это 37% от общего количества подержанных авто (26,1 тыс.), зарегистрированных за месяц.

57% приобретенных машин – электромобили, 29% – бензиновые, 9% – гибридные, 4% – дизельные, 1% – с ГБО.

Топ-10 самых популярных моделей:

  1. Tesla Model Y — 942 шт.
  2. Tesla Model 3 — 602 шт.
  3. Kia Niro — 438 шт.
  4. Nissan Rogue — 290 шт.
  5. Hyundai Kona — 280 шт.
  6. Mazda CX-5 — 241 шт.
  7. Volkswagen Tiguan — 227 шт.
  8. Audi e-tron Sportback — 185 шт.
  9. Hyundai Ioniq 5 — 183 шт.
  10. Chevrolet Bolt — 182 шт.

