Чому під час відключень суми у платіжках за світло не зменшуються – у YASNO пояснили

23:59, 24 листопада 2025
У YASNO пояснили, чому платіжки за світло не зменшуються навіть під час відключень: компанія назвала дві основні причини.
Компанія YASNO каже, що багато споживачів дивуються, чому рахунки за електроенергію не зменшується навіть під час дії графіків відключень. Енергетики назвали дві основні причини.

Чому сума не зменшується

  1. Непередані або несвоєчасно передані показання лічильника.
    Якщо клієнт не подає показання вчасно, платіжка формується за середнім споживанням на основі минулих періодів. У такому разі сума може бути значно більшою, ніж при фактичній фіксації.
  2. Надмірне використання потужних приладів після повернення світла.
    Бойлер, пральна машина, праска — якщо всі ці прилади вмикати одразу після відновлення електропостачання, споживання різко зростає. Часто це «перекриває» заощаджені кіловат-години, і в підсумку місячний обсяг використаної електроенергії майже не відрізняється від періодів без відключень.

Поради від енергетиків

  • Передавайте показання вчасно: цього місяця — з 29 листопада по 3 грудня.
  • Не вмикайте багато потужних приладів одночасно після появи світла.
  • Під час відключень вимикайте світло та від’єднуйте техніку від розеток, щоб уникнути зайвого нарахування, коли електропостачання відновиться.

