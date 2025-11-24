Почему во время отключения суммы в платежках за свет не уменьшаются – в YASNO объяснили

В YASNO объяснили, почему платежки за свет не уменьшаются даже при отключениях: компания назвала две основные причины.

Компания YASNO говорит, что многие потребители удивляются, почему счета за электроэнергию не уменьшаются даже во время действия графиков отключений. Энергетики назвали две основные причины.

Почему сумма не уменьшается

Непереданные или несвоевременно переданные показания счетчика.

Если клиент не подает показания вовремя, платеж формируется по среднему потреблению на основе прошлых периодов. В таком случае сумма может быть значительно выше, чем при фактической фиксации.

Чрезмерное использование мощных приборов после восстановления света.

Бойлер, стиральная машина, утюг — если включать все эти приборы сразу после появления электроэнергии, потребление резко возрастает. Часто это «перекрывает» сэкономленные киловатт-часы, и в итоге месячный объем использованной электроэнергии почти не отличается от периодов без отключений.

Советы от энергетиков

Передавайте показания вовремя: в этом месяце — с 29 ноября по 3 декабря.

Не включайте много мощных приборов одновременно после появления света.

Во время отключений выключайте свет и отключайте технику от розеток, чтобы избежать лишних начислений, когда электроснабжение восстановится.

