Почему во время отключения суммы в платежках за свет не уменьшаются – в YASNO объяснили
Компания YASNO говорит, что многие потребители удивляются, почему счета за электроэнергию не уменьшаются даже во время действия графиков отключений. Энергетики назвали две основные причины.
Почему сумма не уменьшается
- Непереданные или несвоевременно переданные показания счетчика.
Если клиент не подает показания вовремя, платеж формируется по среднему потреблению на основе прошлых периодов. В таком случае сумма может быть значительно выше, чем при фактической фиксации.
- Чрезмерное использование мощных приборов после восстановления света.
Бойлер, стиральная машина, утюг — если включать все эти приборы сразу после появления электроэнергии, потребление резко возрастает. Часто это «перекрывает» сэкономленные киловатт-часы, и в итоге месячный объем использованной электроэнергии почти не отличается от периодов без отключений.
Советы от энергетиков
- Передавайте показания вовремя: в этом месяце — с 29 ноября по 3 декабря.
- Не включайте много мощных приборов одновременно после появления света.
- Во время отключений выключайте свет и отключайте технику от розеток, чтобы избежать лишних начислений, когда электроснабжение восстановится.
