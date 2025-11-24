  1. Общество

Почему во время отключения суммы в платежках за свет не уменьшаются – в YASNO объяснили

23:59, 24 ноября 2025
В YASNO объяснили, почему платежки за свет не уменьшаются даже при отключениях: компания назвала две основные причины.
Почему во время отключения суммы в платежках за свет не уменьшаются – в YASNO объяснили
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания YASNO говорит, что многие потребители удивляются, почему счета за электроэнергию не уменьшаются даже во время действия графиков отключений. Энергетики назвали две основные причины.

Почему сумма не уменьшается

  1. Непереданные или несвоевременно переданные показания счетчика.

Если клиент не подает показания вовремя, платеж формируется по среднему потреблению на основе прошлых периодов. В таком случае сумма может быть значительно выше, чем при фактической фиксации.

  1. Чрезмерное использование мощных приборов после восстановления света.

Бойлер, стиральная машина, утюг — если включать все эти приборы сразу после появления электроэнергии, потребление резко возрастает. Часто это «перекрывает» сэкономленные киловатт-часы, и в итоге месячный объем использованной электроэнергии почти не отличается от периодов без отключений.

Советы от энергетиков

  • Передавайте показания вовремя: в этом месяце — с 29 ноября по 3 декабря.
  • Не включайте много мощных приборов одновременно после появления света.
  • Во время отключений выключайте свет и отключайте технику от розеток, чтобы избежать лишних начислений, когда электроснабжение восстановится.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Киев ЖКП электроэнергия отключение света графики отключений света коммунальные услуги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]