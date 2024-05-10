Суд залишив в силі штраф ТЦК для директорки підприємства, де працівники не стояли на військовому обліку

Директорка ТОВ приймала на роботу громадян, які є військовозобов`язаними, без військово-облікового документа – суд залишив в силі штраф 5100 грн від ТЦК.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 9 травня прийняла в цілому як закон законопроект 10379 про заочні штрафи для громадян. Цим же законом було збільшено штрафи для бізнесу за ігнорування законодавства про мобілізацію до 59,5 тисяч грн. Так, у статті 210-1 КУпАП штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію після змін буде складати для громадян від 17 тис. грн до 25,5 тисяч грн, а для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч грн до 59,5 тисяч грн.

Поки що (до змін) штрафи для підприємців складають від 5100 до 8500 грн.

З урахуванням того, що до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично вносяться дані з реєстру Державної податкової служби і незабаром будуть вносити дані з Пенсійного фонду, це дозволять швидко ідентифікувати велику кількість порушників і поповнити бюджет.

Один з кейсів, за який директора підприємства можуть оштрафувати, 30 квітня 2024 року розглянув Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області у справі №686/3272/24.

Обставини справи

Позивачка, яка є директором ТОВ, звернулася до Хмельницького міськрайонного суду із позовом до ТЦК про скасування постанови начальника ТЦК, якою її було притягнуто до адміністративної відповідальності – штрафу в розмірі 5100 грн. за ч. 2 ст.210-1 КУпАП.

Так, у жовтні 2023 року під час планової перевірки стану військового обліку в ТОВ, яке є міською аптекою, було встановлено, що згідно наказу від 30.12.2022 року за ведення військового обліку відповідає директор – позивачка.

Під час перевірки було встановлено, що в даній організації працюють 70 осіб, які мають фармацевтичну спеціальність, з них 20 осіб мають відповідні військово-облікові документи та перебувають на військовому обліку. Втім, при прийняті на роботу громадян, які є військовозобов`язаними та мають фармацевтичну освіту, працевлаштування відбувається без військово-облікового документа, чим порушено вимоги ст. 21 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Не погоджуючись із вказаною постановою, позивачка вказала, що всі вказані в протоколі працівники, які не стоять на військовому обліку, офіційно почали працювати до прийнятої постанови Кабінету Міністрів №1487 від 30.12.2022 року, а ті працівники, які почали працювати після вказаної постанови, успішно стоять на військовому обліку.

Ні оскаржувана постанова, ні протокол не містять суті вищевказаних правопорушень, не зазначено конкретно, щодо кого не подано відомостей до відповідних районних (міських) ТЦК, а тому просить постанову визнати протиправною та скасувати.

Що вирішив суд

Згідно з п.1 ст.247 КУпАП обов`язковою умовою притягнення особи до адміністративної відповідальності є наявність події адміністративного правопорушення. Наявність події правопорушення доводиться шляхом надання доказів.

Статтею 251 КУпАП визначено, що доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих тощо.

Відповідно до абз. 5 п. 34 Постанови КМУ № 1487 від 30.12.2022 року метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють подання до відповідних районних (міських) ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на їх вимогу відомостей про призовників, військовозобов`язаних та резервістів, персональний військовий облік яких вони ведуть.

Відповідно до абз. 12 ч. 1 ст. 21 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» підприємства, установи і організації зобов`язані вести військовий облік призовників, військовозобов`язаних та резервістів із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов`язаних на період мобілізації та в особливий період і надавати звітність з цих питань відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування в установленому порядку.

Позивачку притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст. 210-1 КУпАП, у зв`язку з неналежним веденням військового обліку, а саме, з 70 працюючих осіб які мають фармацевтичну спеціальність, лише 20 осіб мають відповідні військово-облікові документи та перебувають на військовому обліку, допускалось прийняття на роботу працівників з фармацевтичною освітою без військово-облікових документів.

Отже, як констатував суд, за таких обставин оскаржувана постанова є законною та в діях позивачки – директора ТОВ є склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210-1 КУпАП, у зв`язку з чим зазначена постанова підлягає залишенню без змін.

Автор: Наталя Мамченко

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