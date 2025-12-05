  1. У світі

У США визначили, яким візам даватимуть пріоритет

10:52, 5 грудня 2025
Адміністрація Дональда Трампа змінила пріоритети візової політики США: акцент — на інвесторах та уболівальниках великих спортивних подій.
У США визначили, яким візам даватимуть пріоритет
Фото: AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація президента США Дональда Трампа доручила американським посольствам і консульствам по всьому світу надавати пріоритет візовим заявкам іноземців, які планують інвестувати в економіку США або приїхати на чемпіонат світу з футболу 2026 року, Олімпійські ігри 2028 року та інші міжнародні спортивні події. Про це повідомляє Associated Press.

За новою інструкцією Державного департаменту, заявки інвесторів та уболівальників мають розглядатися першочергово. Таким чином Вашингтон прагне забезпечити безперешкодний в’їзд великої кількості гостей напередодні масштабних спортивних турнірів у США.

Паралельно адміністрація вводить нові обмеження для претендентів на робочу візу H-1B. В’їзд можуть заборонити тим іноземним фахівцям, кого вважатимуть причетними до цензури американців у соцмережах — зокрема через модерацію контенту відповідно до європейських правил.

Держдеп пояснює, що підставою для відмови можуть стати професійна діяльність заявника, його публічні заяви та записи у соцмережах. Для посиленої перевірки кандидатів США розробляють нові інструменти відстеження.

На тлі зростання попиту на туристичні та бізнес-візи Вашингтон також збільшує консульський персонал: за даними держсекретаря Марко Рубіо, понад 400 додаткових офіцерів направлено до дипмісій по всьому світу.

США прагнуть зменшити черги на співбесіди перед чемпіонатом світу та іншими подіями, що мають привернути мільйони іноземних відвідувачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США віза

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Рада включила в порядок денний скандальний законопроект про полювання: у перелік мисливських тварин додають борсука

Резонансний законопроект про полювання повертається: борсуки, тепловізори та спеціальна конфіскація стануть предметом турботи нардепів

У проекті нового Кримінального кодексу тиск на суд та втручання в електронні судові системи визнані злочинами

Автори проекту  нового Кримінального кодексу пропонують  встановити  кримінальну відповідальність за ухвалення свавільного судового  рішення

Рада готує зміни до законодавства для імплементації Стамбульської конвенції в освіті та підготовці фахівців

Парламент пропонує зміни для підготовки спеціалістів у сфері протидії насильству за стандартами Стамбульської конвенції

До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]