У США визначили, яким візам даватимуть пріоритет

Адміністрація Дональда Трампа змінила пріоритети візової політики США: акцент — на інвесторах та уболівальниках великих спортивних подій.

Адміністрація президента США Дональда Трампа доручила американським посольствам і консульствам по всьому світу надавати пріоритет візовим заявкам іноземців, які планують інвестувати в економіку США або приїхати на чемпіонат світу з футболу 2026 року, Олімпійські ігри 2028 року та інші міжнародні спортивні події. Про це повідомляє Associated Press.

За новою інструкцією Державного департаменту, заявки інвесторів та уболівальників мають розглядатися першочергово. Таким чином Вашингтон прагне забезпечити безперешкодний в’їзд великої кількості гостей напередодні масштабних спортивних турнірів у США.

Паралельно адміністрація вводить нові обмеження для претендентів на робочу візу H-1B. В’їзд можуть заборонити тим іноземним фахівцям, кого вважатимуть причетними до цензури американців у соцмережах — зокрема через модерацію контенту відповідно до європейських правил.

Держдеп пояснює, що підставою для відмови можуть стати професійна діяльність заявника, його публічні заяви та записи у соцмережах. Для посиленої перевірки кандидатів США розробляють нові інструменти відстеження.

На тлі зростання попиту на туристичні та бізнес-візи Вашингтон також збільшує консульський персонал: за даними держсекретаря Марко Рубіо, понад 400 додаткових офіцерів направлено до дипмісій по всьому світу.

США прагнуть зменшити черги на співбесіди перед чемпіонатом світу та іншими подіями, що мають привернути мільйони іноземних відвідувачів.

