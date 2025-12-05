В США определили, каким визам будут давать приоритет

Администрация Дональда Трампа изменила приоритеты визовой политики США: акцент — на инвесторах и болельщиках крупных спортивных событий.

Фото: AP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация президента США Дональда Трампа поручила американским посольствам и консульствам по всему миру предоставлять приоритет визовым заявлениям иностранцев, которые планируют инвестировать в экономику США или приехать на чемпионат мира по футболу 2026 года, Олимпийские игры 2028 года и другие международные спортивные мероприятия. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно новой инструкции Госдепартамента, заявки инвесторов и болельщиков должны рассматриваться в первую очередь. Таким образом Вашингтон стремится обеспечить беспрепятственный въезд большого количества гостей накануне масштабных спортивных турниров в США.

Параллельно администрация вводит новые ограничения для претендентов на рабочую визу H-1B. Въезд могут запретить тем иностранным специалистам, которых сочтут причастными к цензуре американцев в соцсетях — в частности через модерацию контента в соответствии с европейскими правилами.

Госдеп объясняет, что основанием для отказа могут стать профессиональная деятельность заявителя, его публичные заявления и записи в соцсетях. Для усиленной проверки кандидатов США разрабатывают новые инструменты отслеживания.

На фоне роста спроса на туристические и бизнес-визы Вашингтон также увеличивает консульский персонал: по данным госсекретаря Марко Рубио, более 400 дополнительных офицеров направлено в дипмиссии по всему миру.

США стремятся сократить очереди на собеседования перед чемпионатом мира и другими событиями, которые должны привлечь миллионы иностранных посетителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.