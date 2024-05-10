Суд оставил в силе штраф ТЦК для директора предприятия, где работники не стояли на военном учете

Директор ООО принимала на работу военнообязанных граждан без военно-учетного документа – суд оставил в силе штраф 5100 грн от ТЦК.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 9 мая приняла в целом как закон законопроект 10379 о заочных штрафах для граждан. Этим же законом были увеличены штрафы для бизнеса за игнорирование законодательства о мобилизации до 59,5 тысячи гривен. Так, в статье 210-1 КУоАП штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации после изменений будет составлять для граждан от 17 тыс. грн до 25,5 тысяч грн, а для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений – от 34 тысяч до 59,5 тысяч грн.

Пока (до изменений) штрафы для предпринимателей составляют от 5100 до 8500 грн.

С учетом того, что в Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически вносятся данные из реестра Государственной налоговой службы и в скором времени будут вносить данные из Пенсионного фонда, это позволят быстро идентифицировать большое количество нарушителей и пополнить бюджет.

Один из кейсов, за который директора предприятия могут оштрафовать, 30 апреля 2024 года рассмотрел Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области по делу №686/3272/24.

Обстоятельства дела

Истец, которая является директором ООО, обратилась в Хмельницкий горрайонный суд с иском к ТЦК об отмене постановления начальника ТЦК, которым она была привлечена к административной ответственности – штрафу в размере 5100 грн. по ч. 2 ст.210-1 КУоАП.

Так, в октябре 2023 во время плановой проверки состояния военного учета в ООО, которое является городской аптекой, было установлено, что согласно приказу от 30.12.2022 за ведение военного учета отвечает директор – истица.

В ходе проверки было установлено, что в данной организации работают 70 человек, имеющих фармацевтическую специальность, из них 20 имеют соответствующие военно-учетные документы и состоят на военном учете. Впрочем, при принятии на работу граждан, военнообязанных и имеющих фармацевтическое образование, трудоустройство происходит без военно-учетного документа, чем нарушены требования ст. 21 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Не соглашаясь с указанным постановлением, истица указала, что все указанные в протоколе работники, не стоящие на военном учете, официально приступили к работе до принятия постановления Кабинета Министров №1487 от 30.12.2022 года, а те работники, которые начали работать после указанного постановления, успешно состоят на военном учете.

Ни обжалуемое постановление, ни протокол не содержат сути вышеуказанных правонарушений, не указано конкретно, кому не поданы сведения в соответствующие районные (городские) ТЦК, а потому просит постановление признать противоправным и отменить.

Что решил суд

Согласно п.1 ст.247 КУоАП, обязательным условием привлечения лица к административной ответственности является наличие события административного правонарушения. Наличие действия правонарушения доказывается методом предоставления доказательств.

Статьей 251 КУоАП определено, что доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке орган (должностное лицо) устанавливает наличие или отсутствие административного правонарушения, виновность данного лица в его совершении и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, объяснениями привлекаемого к административной ответственности лица, потерпевших и т.п.

Согласно абз. 5 п. 34 Постановления КМУ № 1487 от 30.12.2022 года целью ведения персонального военного учета государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации осуществляют представление в соответствующие районные (городские) ТЦК, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки по их требованию сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, персональный военный учет которых они ведут.

Согласно абз. 12 ч. 1 ст. 21 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предприятия, учреждения и организации обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов из числа работающих, осуществлять мероприятия по бронированию военнообязанных на период мобилизации и в особый период и предоставлять отчетность по этим вопросы соответствующим органам государственной власти, другим государственным органам и органам местного самоуправления в установленном порядке.

Истица привлечена к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2ст. 210-1 КУоАП, в связи с ненадлежащим ведением военного учета, а именно, из 70 работающих лиц, имеющих фармацевтическую специальность, только 20 человек имеют соответствующие военно-учетные документы и состоят на военном учете, допускалось принятие на работу работников с фармацевтическим образованием без военно-учетных документов.

Итак, как констатировал суд, при таких обстоятельствах обжалуемое постановление законно и в действиях истицы – директора ООО есть состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 210-1 КУоАП, в связи с чем указанное постановление подлежит оставлению в силе.

Автор: Наталья Мамченко

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