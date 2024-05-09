Адвокате, которая подстрекала к подкупу судей Сумского апелляционного суда, предстанет перед судом

Адвокат предложила своему подзащитному предоставить неправомерную выгоду председателю Сумского апелляционного суда и коллегии судей этого суда.

Фото: pravda.com

В суд направлен обвинительный акт в отношении адвоката, которую разоблачили на подстрекательстве гражданина к предоставлению 4 000 долларов США неправомерной выгоды за принятие решения в его пользу судьям Сумского апелляционного суда. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве отмечают, что еще в 2021 году адвокат предложила своему подзащитному предоставить неправомерную выгоду председателю Сумского апелляционного суда и коллегии судей этого суда. Судьи должны были вынести решение в пользу гражданина, а именно отменить приговор первой инстанции, которым лицо приговорили к 4 годам лишения свободы.

«Вместе с тем адвокат не собиралась передавать указанные средства судьям, а планировали ими завладеть», - сообщили в САП.

Адвоката задержали после получения части неправомерной выгоды на сумму 2 тыс. дол. США. Ее действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 УК Украины.

Ранее сообщалось, что судья пожаловалась на сотрудников СБУ, которые подстрекали обвиняемую к даче взятки судье.

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