Адвокатеса, яка підбурила до підкупу суддів Сумського апеляційного суду, постане перед судом

Адвокатеса запропонувала своєму підзахисному надати неправомірну вигоду голові Сумського апеляційного суду та колегії суддів цього суду.

Фото: pravda.com

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно адвокатеси, яку викрили на підбуренні громадянина до надання 4 000 доларів США неправомірної вигоди за ухвалення рішення на його користь суддям Сумського апеляційного суду. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві зазначають, що ще у 2021 році адвокатеса запропонувала своєму підзахисному надати неправомірну вигоду голові Сумського апеляційного суду та колегії суддів цього суду. Натомість судді мали винести рішення на користь громадянина, а саме скасувати вирок першої інстанції, яким особу засудили до 4 років позбавлення волі.

«Разом з тим, адвокат не мала наміру передавати указані кошти суддям, а планували ними заволодіти», - повідомили у САП

Адвокатесу затримали після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. США. ЇЇ дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України.

Раніше ми писали, що суддя поскаржилася на співробітників СБУ, які підбурювали обвинувачену до давання хабара судді.

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