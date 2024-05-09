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Адвокатеса, яка підбурила до підкупу суддів Сумського апеляційного суду, постане перед судом

18:16, 9 травня 2024
Адвокатеса запропонувала своєму підзахисному надати неправомірну вигоду голові Сумського апеляційного суду та колегії суддів цього суду.
Адвокатеса, яка підбурила до підкупу суддів Сумського апеляційного суду, постане перед судом
Фото: pravda.com
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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно адвокатеси, яку викрили на підбуренні громадянина до надання 4 000 доларів США неправомірної вигоди за ухвалення рішення на його користь суддям Сумського апеляційного суду. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві зазначають, що ще у 2021 році адвокатеса запропонувала своєму підзахисному надати неправомірну вигоду голові Сумського апеляційного суду та колегії суддів цього суду. Натомість судді мали винести рішення на користь громадянина, а саме скасувати вирок першої інстанції, яким особу засудили до 4 років позбавлення волі.

«Разом з тим, адвокат не мала наміру передавати указані кошти суддям, а планували ними заволодіти», - повідомили у САП

Адвокатесу затримали після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. США. ЇЇ дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України.

Раніше ми писали, що суддя поскаржилася на співробітників СБУ, які підбурювали обвинувачену до давання хабара судді.

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