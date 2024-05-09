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Коли можуть розпочатись переговори про членство України в ЄС: відповідь президентки Європарламенту

17:58, 9 травня 2024
Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що переговори про членство України в ЄС можуть розпочатись вже влітку.
Коли можуть розпочатись переговори про членство України в ЄС: відповідь президентки Європарламенту
Фото: fakty.com.ua
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Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила, що офіційні переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця першого півріччя 2024 року. Про це вона сказала на пресконференції у Києві у день Європи.

Попри те, що рішення щодо цього ухвалюється державами членами без участі парламенту, Мецола заявила про підстави для оптимізму.

«Вступні переговори мають розпочатися якнайшвидше, і я оптимістична щодо того, що переговорна рамка може бути схвалена державами-членами ЄС у червні», – сказала вона.

Роберта Мецола також запевнила українського Президента Володимира Зеленського у тому, що попри вибори нового скликання Європарламенту Україна збереже прихильність цього органу.

Раніше президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала почати переговори щодо вступу України до ЄС. За її словами, наша країна виконала всі умови для вступу до Європейського союзу.

Також 9 членів ЄС виклали додаткову думку щодо критеріїв вступу до ЄС для країн-кандидатів.

Згодом лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

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