Когда могут начаться переговоры о членстве Украины в ЕС: ответ президента Европарламента

Президент Европарламента Роберта Метсола считает, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться уже летом.

Фото: fakty.com.ua

Президент Европейского парламента Роберта Метсола сообщила, что официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца первого полугодия 2024 года. Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве в день Европы.

Несмотря на то, что решение по этому поводу принимается государствами членами без участия парламента, Метсола заявила об основаниях для оптимизма.

«Вступительные переговоры должны начаться как можно быстрее, и я оптимистичная по поводу того, что переговорная рамка может быть одобрена государствами-членами ЕС в июне», – сказала она.

Роберта Метсола также заверила украинского Президента Владимира Зеленского в том, что, несмотря на выборы нового созыва Европарламента, Украина сохранит благосклонность этого органа.

Ранее президент Европарламента Роберта Мецола призвала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По ее словам, наша страна выполнила все условия вступления в Европейский союз.

Также 9 членов ЕС изложили дополнительное мнение по поводу критериев вступления в ЕС для стран-кандидатов.

Позже лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

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