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Можно ли погасить долг по уплате ЕСВ за счет излишне уплаченных налогов и сборов

07:18, 10 мая 2024
Единый социальный взнос не входит в систему налогообложения и не входит в источник наполнения доходной части государственного и местных бюджетов.
Можно ли погасить долг по уплате ЕСВ за счет излишне уплаченных налогов и сборов
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Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, может ли предприятие погасить долг по уплате единого социального взноса за счет возврата ошибочно и/или излишне уплаченных сумм налогов и сборов.

Так, абзацем первым п. 1.1 ст. 1 Налогового кодекса Украины определено, что НКУ регулирует отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, в частности, определяет исчерпывающий перечень налогов и сборов, взимаемых в Украине, и порядок их администрирования, налогоплательщиков и сборов, их права и обязанности, компетенцию контролирующих органов, полномочия и обязанности их должностных лиц при администрировании налогов и сборов, а также ответственность за нарушение налогового законодательства.

Закон Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» определяет правовые и организационные основы обеспечения сбора и учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, условия и порядок его начисления и уплаты и полномочия органа, осуществляющего его сбор и ведение учета.

Частью седьмой ст. 9 Закона №2464 определено, что единый взнос уплачивается путем перечисления плательщиком безналичных средств с его банковского счета или на единый счет.

Отмечается, что согласно частям второй и третьей ст. 8 Закона № 2464 единый взнос не входит в систему налогообложения, а средства, поступающие от уплаты единого взноса и применение финансовых санкций в соответствии с Законом № 2464, не могут зачисляться в Государственный бюджет Украины, бюджеты других уровней и использоваться на цели, не предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Учитывая то, что единый взнос не входит в систему налогообложения и не относится к источнику наполнения доходной части государственного и местных бюджетов, отсутствуют законодательные основания для осуществления возврата ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств по налогам и сборам в счет погашения долга по уплате единого взноса.

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