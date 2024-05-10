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На Волыни прокуратура настаивает на незаконности разработки месторождения песка на территории «Старовижовского Буковеля»

11:36, 10 мая 2024
Прокуроры настаивают на незаконности и недопустимости разработки месторождения на территории заказника.
На Волыни прокуратура настаивает на незаконности разработки месторождения песка на территории «Старовижовского Буковеля»
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Ковельская окружная прокуратура Волынской области обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о признании недействительными результатов проведения аукциона и отмене специального разрешения на пользование недрами.

Иск заявлен в интересах государства к Госгеонадру и субъекту хозяйствования. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Отмечается, что вопреки требованиям законодательства об охране природно-заповедного фонда в январе 2024 Госгеонадра продали на электронном аукционе частному предприятию спецразрешение на пользование недрами для добычи песка на территории Старо-Выжевского месторождения.

Месторождение находится в пределах лесного фонда Дубечненского лесничества филиала «Ковельское лесное хозяйство» ГСХП «Леса Украины». В то же время входит в территорию общезоологического заказника местного значения «Смоляровский». Поэтому его разработка в дальнейшем может привести к уничтожению объекта природно-заповедного фонда.

Кроме того, месторождение расположено на памятнике археологии «Галина Воля-1» – стоянке времен мезолита в урочище «Семенова Гора», которая внесена в Перечень вновь обнаруженных объектов археологического наследия Волынской области и взята под охрану государства.

Отметим, что Семенова гора – место зимнего отдыха жителей общины. Местные называют его «Старовыжевским Буковелем».

Прокуроры в суде будут настаивать на незаконности и недопустимости разработки месторождения на территории заказника.

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