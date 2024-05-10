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На Волині прокуратура наполягає на незаконності розробки родовища піску на території «Старовижівського Буковелю»

11:36, 10 травня 2024
Прокурори наполягають на незаконності та неприпустимості розробки родовища на території заказника.
На Волині прокуратура наполягає на незаконності розробки родовища піску на території «Старовижівського Буковелю»
Фото: Волинська обласна прокуратура
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Ковельська окружна прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду міста Києва із позовом про визнання недійсними результатів проведення аукціону та скасування спеціального дозволу на користування надрами.

Позов заявлено в інтересах держави до Держгеонадра і суб’єкта господарювання. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура. 

Зазначається, що всупереч вимогам законодавства про охорону природно-заповідного фонду у січні 2024 року Держгеонадра продали на електронному аукціоні приватному підприємству спецдозвіл на користування надрами для видобування піску на території Старо-Вижівського родовища.

Родовище знаходиться в межах лісового фонду Дубечненського лісництва філії «Ковельське лісове господарство» ДСГП «Ліси України». Водночас входить до території загальнозоологічного заказника місцевого значення «Смолярівський». Тому його розробка у подальшому може призвести до знищення об’єкта природно-заповідного фонду.

Окрім того, родовище розташоване на пам’ятці археології «Галина Воля-1» – стоянці доби мезоліту в урочищі «Семенова Гора», яка внесена до Переліку нововиявлених об’єктів археологічної спадщини Волинської області і взята під охорону держави.

Зазначимо, що Семенова гора – місце зимового відпочинку жителів громади. Місцеві називають його «Старовижівським Буковелем».

Прокурори у суді наполягатимуть на незаконності та неприпустимості розробки родовища на території заказника.

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