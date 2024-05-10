На Волині прокуратура наполягає на незаконності розробки родовища піску на території «Старовижівського Буковелю»

Прокурори наполягають на незаконності та неприпустимості розробки родовища на території заказника.

Фото: Волинська обласна прокуратура

Ковельська окружна прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду міста Києва із позовом про визнання недійсними результатів проведення аукціону та скасування спеціального дозволу на користування надрами.

Позов заявлено в інтересах держави до Держгеонадра і суб’єкта господарювання. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Зазначається, що всупереч вимогам законодавства про охорону природно-заповідного фонду у січні 2024 року Держгеонадра продали на електронному аукціоні приватному підприємству спецдозвіл на користування надрами для видобування піску на території Старо-Вижівського родовища.

Родовище знаходиться в межах лісового фонду Дубечненського лісництва філії «Ковельське лісове господарство» ДСГП «Ліси України». Водночас входить до території загальнозоологічного заказника місцевого значення «Смолярівський». Тому його розробка у подальшому може призвести до знищення об’єкта природно-заповідного фонду.

Окрім того, родовище розташоване на пам’ятці археології «Галина Воля-1» – стоянці доби мезоліту в урочищі «Семенова Гора», яка внесена до Переліку нововиявлених об’єктів археологічної спадщини Волинської області і взята під охорону держави.

Зазначимо, що Семенова гора – місце зимового відпочинку жителів громади. Місцеві називають його «Старовижівським Буковелем».

Прокурори у суді наполягатимуть на незаконності та неприпустимості розробки родовища на території заказника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.