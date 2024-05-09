На Рівненщині чоловік хотів викрасти банки з консервацією, але опинився у пастці: горе-крадія спіймали на місці злочину, фото

Чоловік, який виніс 143 банки консервації через вікно, не зміг втікти, бо заблокував себе краденим.

На Рівненщині крадій витяг з чужого підвалу 143 банки з консервацією, однак заблокував собі ними вихід, опинившись у пастці. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Як повідомляється, інцидент стався у селищі Костянець.

Так, 43-річна власниця будинку вдосвіта знайшла у власному підвалі невідомого чоловіка, що застряг у вікні.

З'ясувалося, що чоловік пробрався у приміщення через вікно і звідти виклав усю консервацію, однак вилізти із підвалу тим же шляхом не зміг, бо заблокував вихід краденим. Двері у підвалі були замкнені й виходили у будинок. Його затримали правоохоронці.

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